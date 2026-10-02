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ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν τέσσερα drones και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι

σαουδική αραβία
clock 10:24 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ.

Παράλληλα, η συμμαχία ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων πάνω από τη Χαμίς Μουσάιτ και την Τζαζάν, δύο περιοχές στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.



Οι νέες αναχαιτίσεις σημειώθηκαν εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ριάντ και των Χούθι, του σιιτικού κινήματος ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν.

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