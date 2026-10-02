Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν τέσσερα drones και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ.

Παράλληλα, η συμμαχία ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων πάνω από τη Χαμίς Μουσάιτ και την Τζαζάν, δύο περιοχές στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.







Οι νέες αναχαιτίσεις σημειώθηκαν εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ριάντ και των Χούθι, του σιιτικού κινήματος ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν.

🚨 #BREAKING #YEMEN #Houthis #SaudiARABIA 🔴 YEMEN : MAJOR SAUDI AIRSTRIKES REPORTED IN SANAA, Sanaa is controlled by Iran-backed Houthis. Several explosions are occurring. Ongoing situation.. https://t.co/TWqDNBrPmF — LW World News (@LW_WorldNews) October 1, 2026







Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη σαουδαραβική επικράτεια, αυξάνοντας την ένταση στην ήδη εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

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