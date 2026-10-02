Μιχάλης Κενδριστάκης: Ένας νέος άνθρωπος που επιμένει στη γη του (ηχητικό)

Για την επιλογή ενός νέου ανθρώπου να παραμείνει στον τόπο του και να ασχοληθεί με τη γη, αλλά και για τις δυσκολίες που συναντά σήμερα ένας νέος παραγωγός, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ένας αγρότης από την Άρβη του Δήμου Βιάννου.

Ο Μιχάλης Κενδριστάκης. Ο ίδιος, γεωπόνος αλλά και παραγωγός, μίλησε για την οικογενειακή παράδοση που τον κράτησε στον τόπο του, για τις αλλαγές που έχουν φέρει τα τελευταία χρόνια στην καλλιέργεια, αλλά και για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένας αγρότης.

Αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις δυσκολίες που δημιουργούν το νερό, τα εφόδια και τα εργατικά χέρια, αλλά και στο πόσο δύσκολο είναι σήμερα για έναν νέο άνθρωπο να ξεκινήσει από την αρχή και να επενδύσει στη γεωργία.

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(Ο Γεωπόνος και παραγωγός, Μιχάλης Κενδριστάκης)

Μίλησε ακόμη για τη ζωή στην Άρβη, για την προσπάθεια να δημιουργήσει και να στηρίξει τη δική του οικογένεια στον τόπο του, αλλά και για τους λόγους που, παρά τις δυσκολίες, επιλέγει να παραμείνει εκεί και να συνεχίσει να καλλιεργεί τη γη που παρέλαβε από τις προηγούμενες γενιές.

Και βέβαια, απάντησε στο ερώτημα αν σήμερα θα παρότρυνε έναν νέο άνθρωπο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και να επιλέξει τη γεωργία ως επάγγελμα και ως τρόπο ζωής.

Ακούστε ολόκληρη τη συζήτηση με τον Μιχάλη Κενδριστάκη:

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