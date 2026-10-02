Έκθεση Μαθητικού Τύπου στο Φόδελε: "Μαθητικοί Αντίλαλοι – Χαρούλα Καρνίκη"

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Ο Όμιλος Φίλων Νεανικού Τύπου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε και ο Δήμος Μαλεβιζίου διοργανώνουν την Έκθεση Μαθητικού Τύπου με τίτλο «Μαθητικοί Αντίλαλοι – Χαρούλα Καρνίκη», που θα φιλοξενηθεί στο Φόδελε.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 7 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στον χώρο του Μουσείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» και θα είναι ανοιχτή στο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση αφιερωμένη στον Μαθητικό Τύπο, μέσα από την οποία παρουσιάζεται ένα σημαντικό κομμάτι της μαθητικής δημοσιογραφίας και της ιστορίας των μαθητικών εντύπων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους νεότερους να γνωρίσουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός μαθητικού εντύπου και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν, εκτός από εφημερίδες και περιοδικά, σημαντικό αρχειακό και ιστορικό υλικό του Μαθητικού Τύπου, μεταξύ των οποίων:

Η πεντάτομη έρευνα-καταγραφή «Ελληνικός Νεανικός Τύπος» (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1987-1992).

Η μοναδική, σε επίπεδο νομού, καταγραφή των μαθητικών εντύπων μέσα από τον τόμο «Λασιθιώτικος Τύπος» της Μαρίας Σεργάκη (Νεάπολη Κρήτης, 2022).

Το έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο του διασχολικού περιοδικού «Τα Χανιωτάκια» (1983-2024), καθώς και «Τα Χανιωτάκια στο Νηπιαγωγείο» (1992-1995), του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χανίων.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εργαστήρια μαθητικού εντύπου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί και απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Μέσα από τη βιωματική συμμετοχή, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βασικά στάδια δημιουργίας μιας μαθητικής εφημερίδας, να αναζητήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες, να επιλέξουν θεματολογία και τίτλο και να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός εντύπου με αφορμή την έκθεση και τον ίδιο τον οικισμό του Φόδελε.

Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου | 18:00

Εναρκτήρια εκδήλωση

Παρουσίαση του Μαθητικού Τύπου της Κρήτης και προβολή της ταινίας «Ο Ψύλλος» του Δημήτρη Σπύρου.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου | 11:00-13:00

Εργαστήρι μαθητικής εφημερίδας

Το εργαστήρι απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και έχει ως θέμα το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του οικισμού του Φόδελε, καθώς και την ταυτότητα του χώρου που θα φιλοξενήσει την έκθεση.

Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στη συλλογή υλικού και στην επιλογή τίτλου, με στόχο την παραγωγή ενός εντύπου που θα αποτυπώνει την έκθεση και την εμπειρία του εργαστηρίου.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου | 11:00-13:00

Δεύτερο μέρος εργαστηρίου

Τελική διαμόρφωση του μαθητικού εντύπου και συζήτηση με τους μαθητές για την εμπειρία και τις εντυπώσεις τους από τη συμμετοχή τους στην έκθεση και το εργαστήριο.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου | 13:00

Συνάντηση λήξης – Συζήτηση

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εντυπώσεων από την έκθεση, με τη συμμετοχή των διοργανωτών, εκπαιδευτικών, μαθητών και επισκεπτών.

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