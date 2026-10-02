"Καμπανάκι" Λέκκα για την κακοκαιρία: "Δεν πέρασαν τα δύσκολα" - Έρχεται νέο κύμα καταιγίδων

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Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς η ύφεση των έντονων καιρικών φαινομένων αποδεικνύεται προσωρινή.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, τα δύσκολα για το νησί δεν έχουν περάσει, καθώς μια νέα ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει την τροχιά του καιρού τις επόμενες ώρες.

Όπως επεσήμανε ο κ. Λέκκας, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του από το μεσημέρι της Παρασκευής, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Η διαταραχή θα εκδηλωθεί αρχικά από τα δυτικά τμήματα του νησιού και σταδιακά, μέσα στην ημέρα, θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, καλύπτοντας το σύνολο του βόρειου ορεινού και ημιορεινού τομέα της Κρήτης.

Η πορεία της κακοκαιρίας

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Η εξέλιξη του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα είναι παρατεταμένη:

Παρασκευή 2/10/26: (Μεσημέρι - Βράδυ): Έναρξη των φαινομένων από τα δυτικά και προέλαση προς τα ανατολικά με ισχυρές καταιγίδες.



Σάββατο 3/10/26: Διατήρηση του σκηνικού της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα ωστόσο να αποκτούν έναν πιο παροδικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να μειώνει την ανάγκη για προσοχή.



Κυριακή 4/10/26: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι και το μεσημέρι. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.



Δευτέρα 5/10/26: Προβλέπεται η οριστική και αισθητή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρο το νησί.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί με ένταση 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με την μέγιστη τιμής της να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σε εξέλιξη τα έκτακτα μέτρα



Με δεδομένο ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τους μεγάλους όγκους νερού των προηγούμενων ημερών, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων παραμένει στο «κόκκινο».

Οι αρχές της Κρήτης, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε ιρλανδικές διαβάσεις, φαράγγια και ευπαθή οδικά δίκτυα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

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