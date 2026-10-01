Νέα απάτη με δήθεν κλήσεις της Τροχαίας – Μην πατήσετε το link

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με πρόσχημα υποτιθέμενες τροχαίες παραβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πολίτες και ιδιαίτερα τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι επιτήδειοι στέλνουν SMS τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν τροχαία παράβαση και ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί άγχος και η αίσθηση του επείγοντος, ώστε ο παραλήπτης να ακολουθήσει τις οδηγίες του μηνύματος χωρίς να ελέγξει την αυθεντικότητά του.

Το ύποπτο link

Στα συγκεκριμένα μηνύματα περιλαμβάνεται συνήθως ένας σύνδεσμος, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί σε επίσημη υπηρεσία για την ενημέρωση ή την πληρωμή της παράβασης.

Πρόκειται, όμως, για κλασική πρακτική phishing. Ο σύνδεσμος μπορεί να οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με επίσημη κρατική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας ακόμη και λογότυπα ή στοιχεία που παραπέμπουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο gov.gr.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες επιχειρούν να πείσουν το θύμα ότι βρίσκεται σε ασφαλές και επίσημο περιβάλλον και να το οδηγήσουν στην καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Ο στόχος των απατεώνων

Η παγίδα μπορεί να αφορά στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη συσκευή του χρήστη.

Το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης απάτης είναι η προσπάθεια δημιουργίας πανικού. Η αναφορά σε ένα υποτιθέμενο πρόστιμο και η απαίτηση για άμεση πληρωμή έχουν ως στόχο να κάνουν τον παραλήπτη να ενεργήσει βιαστικά, χωρίς να επαληθεύσει την πληροφορία.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οποιοδήποτε SMS ενημερώνει για τροχαία παράβαση και ζητά να πατήσουν έναν σύνδεσμο ή να καταχωρίσουν στοιχεία πληρωμής.

Συγκεκριμένα:

Μην πατάτε συνδέσμους μέσα σε ύποπτα SMS.

Μην καταχωρίζετε στοιχεία κάρτας ή κωδικούς e-banking μέσω συνδέσμων που σας έχουν σταλεί με μήνυμα.

Μην εμπιστεύεστε ένα μήνυμα μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί λογότυπα ή ονομασίες κρατικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναζητήστε την υπηρεσία απευθείας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της και όχι μέσω του link του SMS.

Αν έχετε ήδη καταχωρίσει τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτη σελίδα, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Παράλληλα, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η εμφάνιση νέων παραλλαγών της συγκεκριμένης απάτης καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή των πολιτών. Ένα μήνυμα που εμφανίζεται ως «κλήση» ή «πρόστιμο» δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι υπάρχει πραγματική τροχαία παράβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ