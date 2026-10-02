Ληξιπρόθεσμα: Νέα χρέη 10 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο – Με οφειλές 4 εκατ. φορολογούμενοι

Επιπλέον 10 δισ. ευρώ (9,86 δισ. για την ακρίβεια), προστέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στη μεγάλη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την Εφορία, εξέλιξη η οποία επιδεινώνει περαιτέρω το μείζον πρόβλημα του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2026 διαμορφώθηκε στα 109,77 δισ. ευρώ, παρά τις εισπράξεις και τις διαγραφές συνολικών χρεών 14,52 δισ. ευρώ (τον περασμένο Νοέμβριο διαγράφηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές 5,51 δισ. ευρώ που αφορούσαν πρόστιμα του Κ.Β.Σ ενός οφειλέτη).

Η νέα αύξηση των χρεών των φορολογουμένων, δεν είναι καθόλου άσχετη και με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση και γενικότερα την ακρίβεια.

Με την νέα διαγραφή των 5,51 δισ. ευρώ, τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη ανήλθαν σε 30,50 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 27,78% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Από το θεωρητικά εισπράξιμο χρέος των περίπου 80 δισ. ευρώ (79,27 δισ.) σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 6,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,31 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), στην οποία αναλύονται τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το τελικό αποτέλεσμα του υπολοίπου των 109,77 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών προκύπτει από: τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 9,86 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/8/2026 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,60 δισ. ευρώ, και μείον τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 14,52 δισ. ευρώ.

Σε απόλυτους αριθμούς, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του περασμένου Ιουλίου, εμφανίζεται μειωμένο κατά 2,06 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το ΓΠΚΒ διαπιστώνει ότι το 66,46% αυτού, που αντιστοιχεί σε 52,69 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές.

Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σε αυτές, περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 21,84% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 17,31 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 11,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9,27 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,12 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 18,45 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,12 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, πηγάζει το 91,99% των εισπράξεων.

Δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 32,95% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,69 δισ. ευρώ), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,18%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,86 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 42,22%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,23% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους 2,76 δισ. ευρώ.

Με οφειλές 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Ιουλίου του 2026 παρατηρείται μείωση κατά 16.682 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 με αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 3.985.112 οφειλέτες.

Η εν λόγω μείωση προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 3.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών να μειώνεται κατά 68.120 πρόσωπα.

Σε σύγκριση με τον μήνα Ιούνιο, υπήρξε σημαντική αύξηση κατά 129.337 οφειλέτες σε σχέση με το αντίστοιχο την 1/7/2026 κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του πλήθους που προέρχεται από οφειλές στις κατηγορίες Εισοδήματος και Φ.Π.Α. Η αύξηση που παρουσιάστηκε οφείλεται στη λήξη της 1ης δόσης του ΦΕΦΠ.

Εξετάζοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, διαπιστώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των οφειλών (96,43%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 74,36% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,26% των οφειλετών. Αντιθέτως, το 89,77% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,57% των συνολικών οφειλών.

Από τις επιχειρήσεις τα μεγαλύτερα «φέσια»

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 39,76% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,65 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 66,12δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 60,24% του συνόλου.

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών σχεδόν το σύνολο του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 97,88% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,15% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 88,70% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2026 στα 3.229.092 άτομα, αποτελώντας το 90,27% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών, ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,28%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2026 τα 55,73 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.554, αποτελώντας το 62,71% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Μόλις 5,31 δισ. σε ρύθμιση

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, μόλις το 6,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,31 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (18,44%) εντοπίζεται στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,82% για ποσά από 20.001 έως 50.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (16,63%) και αγγίζει το 19,48% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (25,70%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 27,15% στην κατηγορία από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 50.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

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