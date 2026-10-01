Νέο ρεκόρ κατέρριψε η μέση τιμή του diesel στην ΕΕ, αναφέρει ανάλυση του AFP

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) στην αντλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά ένα λεπτό σε σχέση με το ρεκόρ που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με συγκέντρωση εθνικών δεδομένων που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ρεκόρ μέσης τιμής καταγράφηκαν σε δώδεκα από τις 27 χώρες-μέλη μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Πολωνία, σύμφωνα με ανάλυση του AFPμε βάση δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες από τις εθνικές αρχές από το 2005.

Τα δεδομένα αυτά αντανακλούν τις τιμές που αναγράφονται στα πρατήρια βενζίνης, στην αρχή ή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ανάλογα με τη χώρα.

Η τιμή του ντίζελ, του κυριότερου καυσίμου για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και αγροτικών μηχανημάτων, υπερέβαινε τα 2,50 ευρώ το λίτρο στη Δανία, στην Ολλανδία και στη Φινλανδία, και έφθανε τα 2,44 ευρώ το λίτρο στη Γερμανία.

Στο Βέλγιο, που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του, το ντίζελ πωλούνταν 2,43 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο τη Δευτέρα, έναντι 2,39 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία, αυξήθηκε κατά επτά λεπτά, στα 2,35 ευρώ.

Στα γαλλικά πρατήρια βενζίνης -εκτός από τα υπερπόντια εδάφη και την Κορσική-- το ντίζελ πωλούνταν κατά μέσο όρο στα 2,37 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή, σημειώνοντας πολύ ελαφρά μείωση μέσα σε μία εβδομάδα.

Αυτά τα δεδομένα, που προέρχονται από το πετρελαϊκό δελτίο της Επιτροπής, περιλαμβάνουν τους φόρους που ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 40% της τιμής στην αντλία στην Ένωση, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη στοχευμένα μέτρα βοήθειας όπως αυτά για τους εργαζομένους που χρησιμοποιούν το προσωπικό τους όχημα για μεγάλες αποστάσεις στη Γαλλία.

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