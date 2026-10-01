Τιμωρία τριών βαθμών στον Βόλο από την ΕΠΟ για τις δηλώσεις Σούντγκρεν για συμφωνημένα αποτελέσματα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας τιμώρησε τον Βόλο με αφαίρεση τριών βαθμών, αλλά και χρηματικό πρόστιμο, για υπόθεση που αφορά αγώνα με τον Πανσερραϊκό στα πλέι άουτ της σεζόν 2024-25 για το πρωτάθλημα της Super League.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση μετά τις δηλώσεις του τότε ποδοσφαιριστή του συλλόγου της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για συμφωνημένα αποτελέσματα.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας προκάλεσε την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια με σχετική ανάρτηση στα social media. Όπως τόνισε ο ίδιος, πρόκειται για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, «που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη». Παράλληλα εξέφρασε την πίστη του

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:



«Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.

Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Ετσι ξαφνικά, λοπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».

Τιμωρία και στον Πανσερραϊκό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ προχώρησε στην επιβολή ποινών στις δύο ΠΑΕ. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών στον Πανσερραϊκό ποινή ενώ έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο και σε ποδοσφαιριστή του Πανσερραϊκού, το όνομα του οποίου δεν είναι προς δημοσίευση.