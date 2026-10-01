Κώστας Τσουκαλάς: Οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχει ανάγκη η αγορά

«Ο πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να ξεπαγιάσουν οι Έλληνες για να πάρει μέτρα», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην EΡΤnews, αναφέροντας ότι περίμεναν άλλα μέτρα από εκείνα που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης αλλά «είδαμε μια από τα ίδια».

Επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για δημιουργία άμεσα ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης υπερκερδών, για πλαφόν και στα πρατήρια και στα διυλιστήρια, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην κρίση ενέργειας. Εξήγησε το περιεχόμενο της τροπολογίας της ΚΟ του κόμματος για έναν μόνιμο μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέροντας ότι όταν η χώρα θα έχει πολύ μεγάλα έσοδα επιπλέον από τον ΦΠΑ λόγω αύξησης της τιμής, αυτά να μη μένουν ως φορολογικά έσοδα, αλλά να επιστρέφονται στον καταναλωτή ως μειωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Επιπλέον επέστησε την προσοχή και στην έτερη τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη και αφορά στη στεγαστική κρίση και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση της golden visa και την αντικατάστασή της από την angel visa. Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι κυβερνητικά στελέχη στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτήριζαν ως λαϊκισμό τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις ή για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Αναφερθείς ειδικότερα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού για ρύθμιση 120 δόσεων, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης «αν ήταν μικρός στην ηλικία και αντέγραφε, και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν». «Διότι», συνέχισε, «ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα, αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις που έφερε, δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, εν αντιθέσει με την κυβέρνηση που τις φέρνει χωρίς κούρεμα. «Αυξάνει το εύρος, μεν, αλλά με επιτόκιο 5,84%. Γιατί; Ο εξωδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 2019 έχει 3%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που δεν τους διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και τους επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτήν τη ρύθμιση;», ρώτησε. Σημείωσε ακόμη ότι μειώνονται πάρα πολύ οι δικαιούχοι.

Διερωτήθηκε, δε, «για ποιο λόγο οι 120 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές έως το 2024» και γιατί να μην μπορούν και όσοι έχουν οφειλές το 2025 και το 2026. Σχετικά με τη θεσμοθέτηση μέγιστης προκαταβολής (15%) που θα μπορεί το fund να ζητήσει για να μην κάνει πλειστηριασμό, είπε ότι αν χρωστάς 200.000 ευρώ δάνειο, πρέπει να βρεις 30.000 ευρώ σε ένα μήνα για να μη σου πάρουν το σπίτι. «Κατά τα άλλα, υπερηφανεύεται ο πρωθυπουργός, ότι βάζει κανόνες», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «δεν αρκεί να κάνεις μικρά βήματα απλά και μόνο γιατί σε στριμώχνει η αξιωματική αντιπολίτευση και πάντα να είσαι πίσω. Πρέπει να πιστεύεις μια πολιτική». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν την πιστεύει και ότι «την κάνει για τα μάτια του κόσμου και γι' αυτό την κάνει κολοβά και χωρίς αποτέλεσμα». Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει άμεσα δική του πρόταση νόμου με μία ολιστική προσέγγιση για το ιδιωτικό χρέος και «θα καλέσουμε την κυβέρνηση να την ψηφίσει, αφού πια διαπιστώνει το πρόβλημα και ομολογεί ότι απέτυχε». «Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα πρέπει να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα και να μας εξηγήσει γιατί θα επιμείνει εμμονικά στο να μη δίνει τις λύσεις που θέλει η αγορά. Και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν», είπε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «το κόμμα που βάζει την ατζέντα και που έχει έτοιμη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για το αύριο, ριζικά αντιπαραθετική με τη ΝΔ», την οποία και αναγκάζει να κάνει μικρές αλλαγές. Και προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ «πετυχαίνει νίκες για τους πολίτες σε χρόνο ενεστώτα, την ώρα που ακούμε άλλα κόμματα στην ουσία να συμφωνούν με την κυβέρνηση».

Παράλληλα κάλεσε τον λαό να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ «για να σταματήσει και ο θεσμικός κατήφορος». Επ' αυτού αναφέρθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης λέγοντας ότι τον άκουσε «να μιλάει για συνωμότες, ενώ ο ίδιος είναι ο υπουργός που επιχείρησε να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη». Σημείωσε ότι για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός ο κ. Φλωρίδης. «Όσο μένει, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν θα υπάρχει ανοιχτός, καθαρός διάδρομος στη Δικαιοσύνη για να κάνει και δουλειά της.

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