Βρούτσης: «6.711 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο e-Kouros 2026»

Στα 6.711 ανέρχονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ολοκλήρωσαν την υποβολή των αιτήσεών τους για την 4η έκδοση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων (e-Kouros) για το 2026, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των σωματείων που υπέβαλαν αίτηση είναι αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του Μητρώου, γεγονός που, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αποτυπώνει την ευρεία συμμετοχή του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη διαδικασία.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης αναφέρεται στην πορεία του e-Kouros, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως εργαλείου για την καταγραφή και την εποπτεία του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα σωματεία των οποίων οι αιτήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις και επανυποβολές έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με έως οκτώ επανυποβολές συνολικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού συνδέει, παράλληλα, τη λειτουργία του e-Kouros με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του αθλητισμού και την ανάπτυξη του MyKouros App, το οποίο, όπως αναφέρει, αποτελεί το επόμενο βήμα στην προσπάθεια να καταστούν οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες περισσότερο προσβάσιμες στους πολίτες και στα αθλητικά σωματεία μέσω κινητών συσκευών.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται ειδική αναφορά στο πρώτο και στο τελευταίο σωματείο που ολοκλήρωσαν φέτος την εγγραφή τους στο Μητρώο. Πρόκειται για τον Αθλητικό Όμιλο Ακρίτας Καλαμάτας, σωματείο πετοσφαίρισης, που ολοκλήρωσε τη διαδικασία στις 21 Απριλίου, και τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο «Τριακόσιοι» της Σπάρτης, σωματείο ταεκβοντό, που ήταν το 6.711ο και τελευταίο που ολοκλήρωσε την υποβολή έως τη λήξη της προθεσμίας.

Αναλυτικά:

«4η Χρονιά e-KOUROS - ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

6.711 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν την υποβολή των αιτήσεών τους ως και χθες τα μεσάνυχτα - περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές - οπότε εξέπνεε η προθεσμία για την εγγραφή τους στην 4η έκδοση του e-Kouros, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2026.

Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των αιτήσεών τους προκύψουν ελλείψεις, τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2026, με έως οκτώ επανυποβολές συνολικά!

Τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά την έναρξή του, το e-Kouros είναι ένας καινοτόμος , σταθερός θεσμός του ελληνικού Αθλητισμού και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της μεταρρύθμισης, που υλοποιούμε.

Η Πολιτεία, πλέον, διαθέτει για Πρώτη Φορά οργανωμένα και επικαιροποιημένα δεδομένα για το αθλητικό οικοσύστημα της χώρας. Κι αυτό σημαίνει καλύτερη εποπτεία, χρηστή διοίκηση , διαφάνεια, κανόνες και, κυρίως, δυνατότητα να σχεδιάζουμε την αθλητική πολιτική με πραγματικά δεδομένα.

Η ίδια φιλοσοφία περνά τώρα στο επόμενο επίπεδο, με το MyKouros App, φέρνοντας τις υπηρεσίες και την πληροφορία του Αθλητισμού ακόμη πιο κοντά στον πολίτη και σε κάθε κινητό.

Το πρώτο σωματείο που ολοκλήρωσε φέτος την εγγραφή του, το πρωί της 21ης Απριλίου, ήταν ο Αθλητικός Όμιλος Ακρίτας Καλαμάτας, σωματείο βόλεϊ. Και το τελευταίο, το 6.711ο χθες τα μεσάνυχτα, ήταν ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος "Τριακόσιοι” της Σπάρτης, σωματείο ταεκβοντό!

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σωματείο, το μήνυμα είναι ένα:

Ο ελληνικός Αθλητισμός αλλάζει. Με ψηφιακά εργαλεία, με κανόνες, με διαφάνεια και με μια Πολιτεία που γνωρίζει, σχεδιάζει και παρεμβαίνει

Την μεταρρύθμιση του e-Kouros την έχει αγκαλιάσει και αποδεχτεί πλήρως όλος ο κόσμος του αθλητισμού και έβαλε για πάντα στο περιθώριο ανύπαρκτα σωματεία σφραγίδες και κυρίως αναχρονιστικές αντιλήψεις και νοοτροπίες !

Ως Υπουργείο Αθλητισμού νιώθουμε περήφανοι που

ο Ελληνικός αθλητισμός άλλαξε και πρωτοπορεί!!!».

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