ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πάνορμο έως τις 29 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας βρίσκονται σε ισχύ σε τμήμα του ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Πανόρμου Ρεθύμνου, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Τα μέτρα εφαρμόζονται από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 80+900 έως 82+900.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί νωρίτερα, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει τοποθετήσει την απαραίτητη προσωρινή σήμανση και καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να συμμορφώνονται με τη σήμανση στα σημεία των εργασιών.

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