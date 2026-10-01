Χρυσικού: "Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά, κινήθηκα νομικά, ήταν κακοφτιαγμένο και ατυχές"

Η Δώρα Χρυσικού εξέφρασε την ενόχλησή της με αναληθείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν και αφορούσαν την ίδια και το πρόβλημα υγείας της. Αυτή τη φορά αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι ξεπεράστηκαν τα όρια.

«Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά. Κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα. Πολύ ατυχές. Γενικά εγώ να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι γράφεται για μένα. Δεν δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους που δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου, δεν με νοιάζει και η γνώμη τους. Στο συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω που κινήθηκα νομικά και αυτό γιατί είχε να κάνει με την υγεία και όχι τόσο τη δική μου. Μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου, ούτε να είναι σε αυτή τη φάση στο να είναι καλά και να περνάει κάτι δύσκολο. Οπότε θεωρώ, ότι με αυτά τα πράγματα έχει παραγίνει το κακό. Δεν παίζουμε. Μπορεί τώρα να γράψουν ότι ένας άνθρωπος ξανανοσεί από καρκίνο. Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί;».

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