Ηράκλειο: Συγκλονίζει φίλος του 36χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας σε πηγάδι - «Έσπασε το τσιμέντο και έπεσε μέσα»

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Πύργου Μονοφατσίου ο θάνατος του 36χρονου άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας μέσα σε πηγάδι που δεν είχε νερό.

Ο φίλος του 36χρονου μίλησε στα nea.gr για τον τραγικό θάνατό του, αναφέροντας πως γνώριζε πολύ καλά το σημείο, καθώς ήταν δικό του.

«Το πηγάδι ήταν μεγάλο και ήταν καλυμμένο με τσιμέντο, παλιό, που είχε διαβρωθεί. Τα σίδερα που υπήρχαν ήταν σκουριασμένα, έσπασε το προστατευτικό που είχε και έπεσε μέσα» ανέφερε.

«Το γνώριζε πολύ καλά το μέρος, εκεί ήταν κάθε μέρα, αλλά δεν υπολόγισε πως με όλα αυτά τα νερά που έριξε ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει το τσιμέντο. Δικό του το χωράφι, δικό του το πηγάδι, δικά του όλα. Το πηγάδι δεν είχε νερό ήταν άδειο. Ένας φίλος μας εδώ από το χωριό τον έψαχνε, τον έπαιρνε τηλέφωνο και δεν τον έβρισκε και πήγε στο χωράφι να τον ψάξει να δει μήπως έπαθε κάτι και είδε το πηγάδι ανοιχτό», πρόσθεσε.

Οι λόγοι κάτω από τους οποίους στάθηκε πάνω στο πηγάδι και συνέβη αυτό το δυστύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, αλλά αυτό που βρήκαν οι αρχές κοντά στο πηγάδι ήταν το τρακτέρ του 36χρονου το οποίο το είχε αφήσει στην άκρη.

«Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική και μέχρι το μεσημέρι πάλευαν να τον βγάλουν έξω. Δεν ήταν εύκολο γιατί βρισκόταν πολύ βαθιά και ήταν το πηγάδι κολλητά σε σπίτι και φοβόντουσαν μήπως υποχωρήσει και το σπίτι και τους πλακώσει. Ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια που οι πυροσβέστες έκαναν αυτή την προσπάθεια. Είχε μαζευτεί κόσμος από το χωριό για να βοηθήσουν και αυτοί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί και ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε. Πριν δύο μέρες που βρεθήκαμε. Μου έλεγε τα σχέδια του για τις ελιές στο χωράφι, που θα ξεκινήσουν τώρα τα λάδια και δεν έχουν καθόλου καλή τιμή. Μετά από αυτό που συνέβη οι γονείς του είναι χάλια. Δυστυχώς αφήνει πίσω του και ένα μικρό παιδί που πάει νηπιαγωγείο» αναφέρει συντετριμμένος ο παιδικός φίλος του 36χρονου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του 36χρονου και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

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