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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον Πύργο Μονοφατσίου: Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε από το πηγάδι

Άνδρας στο πηγάδι
clock 15:47 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση των Αρχών στον Πύργο Μονοφατσίου, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πηγάδι.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες αναζητούνταν από χθες, 29 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, σε πηγάδι που δεν περιείχε νερό. Στην περιοχή βρέθηκε και το τρακτέρ που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Πηγάδι Ανδρας

Ο άνδρας ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού και είχε καταγωγή από το Ροτάσι. 

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα και συνολικά δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του.

Επίσης εκεί βρέθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 35χρονου.

ανδρας πηγάδι

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Πηγαδι Άνδρας
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