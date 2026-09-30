Αλλεπάλληλες παραιτήσεις στα σχολικά κυλικεία φέρνει το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους

Την προκήρυξη της εκμίσθωσης των θέσεων τεσσάρων κυλικείων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή σε μια προσπάθεια να βρει λύση στο κύμα των παραιτήσεων που προκαλεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Όπως προκύπτει οι αλλαγές που αποφασίστηκαν σε σχέση με τα προιόντα που μπορούν να πωλούν τα κυλικεία είναι τόσο περιοριστικές και οικονομικά ασύμφορες που εξωθεί πολλούς από αυτούς να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Χθες η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε τους όρους προκήρυξης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για το κυλικείο στο 49ο Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Σχολείο όπως επίσης και για το σχολικό συγκρότημα του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου.

Ωστόσο τα πράγματα σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη είναι ακόμα χειρότερα, επειδή έπεται και συνέχεια στις παραιτήσεις καθώς εκκρεμούν άλλες 15. Οι ενοικιαστές των κυλικείων εγκαταλείπουν τις θέσεις τους καθώς με βάση το νέο πλαίσιο καλούνται να μειώσουν το μέγεθος του κουλουριού και να αφαιρέσουν από όλα τα τοστ κάθε μορφή αλλαντικών ακόμα και της γαλοπούλας.

Το μόνο το οποίο επιτρέπεται είναι να μπορούν να χρησιμοποιούν βραστό ή ψητό κοτόπουλο το οποίο οι ίδιοι θα ετοιμάζουν πράγμα που θεωρείται αδύνατο. Με βάση την οδηγία του υπουργείου δίδεται έμφαση στα φρούτα τα οποία όμως τα παιδιά δεν τα επιλέγουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα για τα κυλικεία.

Ωστόσο την ίδια ώρα που τίθενται αυστηρά περιοριστικά μέτρα στα κυλικεία σε σχέση με το τι παρέχουν στους μαθητές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν από καταστήματα εκτός σχολείου τα προϊόντα της αρεσκείας τους και αυτό σύμφωνα με τους μισθωτές των κυλικείων είναι χτύπημα κάτω από τη μέση που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν.

Στο μεταξύ η πλευρά του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει φόβους για το ενδεχόμενο τα καταστήματα αυτά να μην μπορέσουν να βρουν μισθωτές πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κινδυνεύουν να μείνουν κλειστά.

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