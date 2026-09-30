ΤΕΤ.30 Σεπ 2026 16:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αλλεπάλληλες παραιτήσεις στα σχολικά κυλικεία φέρνει το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους

ΚΥΛΙΚΕΙΟ
clock 15:54 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την προκήρυξη της εκμίσθωσης των θέσεων τεσσάρων κυλικείων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή σε μια προσπάθεια να βρει λύση στο κύμα των παραιτήσεων που προκαλεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Όπως προκύπτει οι αλλαγές που αποφασίστηκαν σε σχέση με τα προιόντα που μπορούν να πωλούν τα κυλικεία είναι τόσο περιοριστικές και οικονομικά ασύμφορες που εξωθεί πολλούς από αυτούς να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Χθες η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε τους όρους προκήρυξης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για το κυλικείο στο 49ο  Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Σχολείο όπως επίσης και για το σχολικό συγκρότημα του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου.

Ωστόσο τα πράγματα σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη είναι ακόμα χειρότερα, επειδή έπεται και συνέχεια στις παραιτήσεις καθώς εκκρεμούν άλλες 15. Οι ενοικιαστές των κυλικείων εγκαταλείπουν τις θέσεις τους καθώς με βάση το νέο πλαίσιο καλούνται να μειώσουν το μέγεθος του κουλουριού και να αφαιρέσουν από όλα τα τοστ κάθε μορφή αλλαντικών ακόμα και της γαλοπούλας.

Το μόνο το οποίο επιτρέπεται είναι να μπορούν να χρησιμοποιούν βραστό ή ψητό κοτόπουλο το οποίο οι ίδιοι θα ετοιμάζουν πράγμα που θεωρείται αδύνατο. Με βάση την οδηγία του υπουργείου δίδεται έμφαση στα φρούτα τα οποία όμως τα παιδιά δεν τα επιλέγουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα για τα κυλικεία.

Ωστόσο την ίδια ώρα που τίθενται αυστηρά περιοριστικά μέτρα στα κυλικεία σε σχέση με το τι παρέχουν στους μαθητές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν από καταστήματα εκτός σχολείου τα προϊόντα της αρεσκείας τους  και αυτό σύμφωνα με τους μισθωτές των κυλικείων είναι χτύπημα κάτω από τη μέση που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν.

Στο μεταξύ η πλευρά του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει φόβους για το ενδεχόμενο τα καταστήματα αυτά να μην μπορέσουν να βρουν μισθωτές πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κινδυνεύουν να μείνουν κλειστά. 

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Φάρμακα στα σκουπίδια και ελλείψεις στα ράφια - Η πρωτοβουλία των φαρμακοποιών

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κρήτη - Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι τις επόμενες ημέρες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σχολείο κυλικεία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis