Φρ. Παρασύρης: «Πέντε χρόνια μαθημάτων σε κοντέινερ και το Υπουργείο Παιδείας "αγνοεί" τα σεισμόπληκτα σχολεία»

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Με μια νέα, δυναμική κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, επαναφέρει στο προσκήνιο το απαράδεκτο αδιέξοδο που βιώνει η σχολική κοινότητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πέντε ολόκληρα χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021.

Αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση στάθηκε η προκλητική δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι «δεν έχει εικόνα» για το γεγονός ότι εκατοντάδες μαθητές στο Αρκαλοχώρι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλα κοντέινερ.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Παρασύρης, μεταφέροντας την οργή και την αγανάκτηση γονέων και φορέων της περιοχής: «Η επίκληση άγνοιας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πέντε χρόνια μετά, δεν αποτελεί απάντηση αλλά ομολογία αποτυχίας και αδιαφορίας. Η κατάσταση των σχολείων στη σεισμόπληκτη Κρήτη είναι γνωστή σε ολόκληρη την Πολιτεία μέσα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επιστολές, γεγονός που καθιστά την κυβερνητική ολιγωρία διπλά ασυγχώρητη».

Ο Βουλευτής τονίζει ότι η τοπική κοινωνία έχει κουραστεί από τη μετάθεση ευθυνών και τις ατέρμονες δικαιολογίες. Αυτό που απαιτείται σήμερα δεν είναι η αναζήτηση ενόχων, αλλά άμεσες και δεσμευτικές λύσεις για τα παιδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Με την ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης καλεί την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει ξεκάθαρα:

1. Αν γνωρίζει τελικά την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές μέσα στις προκατασκευασμένες αίθουσες.

2. Ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποκατάσταση και επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Ποια είναι η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που διασφαλίζει ότι τα έργα δεν θα μείνουν στα χαρτιά.

«Τα παιδιά του Αρκαλοχωρίου δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η Πολιτεία οφείλει να αφήσει τα λόγια και να δώσει επιτέλους λύσεις», καταλήγει ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

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