Βούλα: Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος -Έδειρε και έβρισε το παιδί του live στο TikTok

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Συνελήφθη από αστυνομικούς γνωστός δικηγόρος καθώς φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok άσκησε λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας με αποτέλεσμα να αναζητηθεί στα όρια του αυτοφώρου.

Ο δικηγόρος που μένει στη Βούλα βρέθηκε σπίτι του όπου οι αστυνομικοί ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα, κάτι που ο ίδιος δεν έκανε.

Ενημερώθηκε αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος μετέβη στο σπίτι και περίπου στις 06:30 τα ξημερώματα ο δικηγόρος προσήχθη στο ΑΤ Αλίμου. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο δικηγόρος αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος, με τη δικογραφία να παραμένει σε ισχύ.

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