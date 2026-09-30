Έκτακτο ΕΜΥ: «Κόκκινη» προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα – Στο επίκεντρο η Κρήτη

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Κόκκινη προειδοποίηση απευθύνει η ΕΜΥ με έκτακτο δεκτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από σήμερα Τετάρτη (30/9). Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Ανακοίνωση για τα επικίνδυνα φαινόμενα εξέδωσε και η Περιφέρεια Κρήτης:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias όπως και στο CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ

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