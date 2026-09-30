Κρήτη: Καταρρέει ο πρωτογενής τομέας χωρίς το ΟΣΔΕ - Σοβαρές οι συνέπειες

Κίνδυνο κατάρρευσης του πρωτογενούς τομέα δημιουργούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς η μη ολοκλήρωση των δηλώσεων δεν απειλεί μόνο τις επιδοτήσεις των παραγωγών, αλλά μια σειρά από βασικές δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας.

Χωρίς δήλωση ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτήσεις τους, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις αποζημιώσεις, στην ένταξη σε προγράμματα, αλλά ακόμη και στη δυνατότητα να διαθέσουν και να πουλήσουν την παραγωγή τους. Για τους παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών, για παράδειγμα, τίθεται ακόμη και ζήτημα διάθεσης των προϊόντων τους, ενώ για τους νέους αγρότες η μη υποβολή της δήλωσης μπορεί να έχει συνέπειες στη συμμετοχή τους στα σχετικά προγράμματα.

Αντίστοιχα, οι ελαιοπαραγωγοί δεν θα μπορούν, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, να προχωρήσουν στις διαδικασίες του ελαιοκομικού μητρώου, ενώ δημιουργούνται προβλήματα ακόμη και στην έκδοση δελτίων αποστολής.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης αναδεικνύει ο πρόεδρος των μελετητών και γεωπόνων Κρήτης, Νίκος Κουτεντάκης, ο οποίος χαρακτηρίζει τη δήλωση ΟΣΔΕ το «άλφα και το ωμέγα» για τον παραγωγό. Όπως εξήγησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, το ζήτημα πλέον ξεπερνά κατά πολύ την απώλεια μιας επιδότησης.

Η δήλωση αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για να μπορεί ο παραγωγός να συνεχίσει κανονικά την αγροτική του δραστηριότητα. Και όλα αυτά ενώ αύριο, 1η Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί διαδικτυακή συνάντηση για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, με τη συμμετοχή των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτεντάκη, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 600 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων από ολόκληρη τη χώρα. Όπως επισημαίνει, με τον αριθμό των συμμετεχόντων να είναι τόσο μεγάλος, ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρουν όλοι τον λόγο.

Το κρίσιμο είναι εάν από τη συνάντηση θα προκύψει λύση στα προβλήματα της πλατφόρμας και εάν θα υπάρξει συνεργασία για να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Ο Νίκος Κουτεντάκης θεωρεί καθοριστική την 2α Οκτωβρίου. Εάν μέχρι τότε δεν δοθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκύψει, τα περιθώρια για την ολοκλήρωση των δηλώσεων περιορίζονται δραματικά.

Ακόμη και εάν τα προβλήματα λυθούν μετά τις 2 Οκτωβρίου, όπως λέει, θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, όμως η διαδικασία θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, προγράμματα που θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 παραμένουν ακόμη απλήρωτα, αυξάνοντας την πίεση που δέχεται ο αγροτικός κόσμος.

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