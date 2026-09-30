Στα όρια της επιβίωσης οι επαγγελματίες αλιείς – Το ενεργειακό κόστος «γονατίζει» τον κλάδο

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι επαγγελματίες αλιείς της χώρας, καθώς η εκτόξευση του κόστους λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών, με αιχμή την υπέρογκη αύξηση της τιμής του πετρελαίου ναυτιλίας, απειλεί πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Όπως αναφέρεται από τον κλάδο, η αδυναμία αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους έχει μετατρέψει την καθημερινή δραστηριότητα των αλιέων σε μια διαρκή μάχη επιβίωσης. Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται, το εισόδημα πιέζεται και οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο ασφυκτικό περιβάλλον.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι επαγγελματίες αλιείς, μάλιστα, προχωρούν σε στάση εργασίας την 1η Οκτωβρίου και παροπλισμό των σκαφών τους, διεκδικώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Παρά, μάλιστα, τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις προσπάθειες διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία, μέχρι σήμερα, με βάση τον κλάδο, δεν έχει δοθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και να καθίσει άμεσα στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους των αλιέων, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις και εφαρμόσιμες λύσεις στα αιτήματά τους.

Η ΠΟΣΠΛΑ στο πλευρό των αλιέων

Στο μεταξύ, με αιχμή το ενεργειακό, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των επαγγελματιών αλιέων και στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

Όπως, δε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, “τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς δεν είναι ξένα προς τον κόσμο των λαϊκών αγορών. Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας, η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και η διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε ποιοτικά ελληνικά τρόφιμα αποτελούν κοινές αγωνίες για όσους παράγουν, διαθέτουν και στηρίζουν την ελληνική διατροφική αλυσίδα.

Ο αγώνας του Έλληνα ψαρά είναι και αγώνας για την ελληνική παραγωγή, για την αγορά και τελικά για τον ίδιο τον καταναλωτή.

Η ΠΟΣΠΛΑ στηρίζει την κινητοποίηση της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, με το ξημέρωμα, στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, και καλεί τους συναδέλφους των λαϊκών αγορών, ιδιαίτερα όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των αλιευμάτων, να δώσουν δυναμικό «παρών».

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος πιέζει ασφυκτικά κάθε κρίκο της ελληνικής παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η αδράνεια.

Οι επαγγελματίες αλιείς δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται και να ζουν από το επάγγελμά τους.

Η ΠΟΣΠΛΑ στέκεται δίπλα στον Έλληνα ψαρά και στην ελληνική παραγωγή.

Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινό αγώνα, ενότητα και ουσιαστικές λύσεις. Τώρα.”

Νέα δεδομένα

Την ίδια ώρα, αλλαγές για την ελληνική αλιεία ερχονται μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται από το ΥΠΑΑΤ, η παρέμβαση έρχεται 56 χρόνια μετά τη θέσπιση του Αλιευτικού Κώδικα του 1970 και επιχειρεί να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα. Ψηφιακά συστήματα ελέγχου, ενιαία παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, λιγότερες διαδικασίες για τους επαγγελματίες, νέο σύστημα κυρώσεων και αλλαγές στην εκπροσώπηση των αλιέων συνθέτουν το πλαόσιο των νέων ρυθμίσεων.



Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλιευτικά σκάφη, με το 94% του στόλου να αποτελείται από σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, ενώ στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι.

Βασικό στοιχείο στο νέο πλαίσιο είναι, με βάση τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας, το ΟΣΠΑ, το οποίο επεκτείνεται ώστε να συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον κρίσιμες πληροφορίες για την αλιευτική δραστηριότητα.

Σε αυτό εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, οι άδειες αλίευσης, η εμπορία και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η αλιεία, η καταγραφή και παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών, το Μητρώο Αλιευτικών Παραβάσεων και το Μητρώο Επιθεωρητών Αλιείας, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και τη μεταποίηση. Η φιλοσοφία του συστήματος είναι οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν πληρέστερη και ταχύτερη εικόνα σε όλο το μήκος της αλυσίδας, από τη δραστηριότητα και την κίνηση ενός αλιευτικού σκάφους μέχρι την εμπορία και την ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων.

Το σύστημα θα μπορεί παράλληλα να διασυνδέεται ψηφιακά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τις αρμόδιες περιφερειακές οργανώσεις, ενισχύοντας την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό των ελέγχων. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων συνδέεται άμεσα και με την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, επίσης, δυνατότητες άμεσης παρέμβασης των ελεγκτικών αρχών, μεταξύ των οποίων η παύση αλιευτικής δραστηριότητας, η κατεύθυνση σκάφους σε λιμένα για έλεγχο, η αναστολή αλιευτικής άδειας και η δέσμευση παράνομων αλιευτικών εργαλείων.

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