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ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος -Τραυματίστηκε ο οδηγός (βίντεο)

Λεωφόρος Κηφισίας
clock 12:11 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν αυτοκίνητο κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο ύψος του Αμαρουσίου και λίγο πριν από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει και να διαπεράσει τη τζαμαρία καταστήματος.



Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός.

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