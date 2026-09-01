Μαύρα Πουκάμισα: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 8ο: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει.

Ο Νικήτας και η Ελπίδα γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, όμως η Σοφία κινείται ύπουλα εναντίον της νύφης της. Παράλληλα, η Ρίτα εκβιάζει τον Μιχάλη ζητώντας χρήματα, για να μην αποκαλύψει στη Μαρκέλλα όσα συνέβησαν μεταξύ τους. Και ενώ τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως, ένα παθιασμένο φιλί ανατρέπει τα πάντα, μπροστά στα μάτια του Σήφη.

Διαβάστε επίσης

Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δε θα πετύχω τίποτα»

The Voice Βουλγαρίας: Κριτής του σόου τραγούδησε στα ελληνικά... Σώτη Βολάνη