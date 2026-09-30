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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Οι αλυσίδες στο σχολείο και η αντίδραση της Διεύθυνσης

Κατάληψη
clock 10:02 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς οι είσοδοι του σχολείου βρέθηκαν κλειστές με αλυσίδες, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα.

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, από τις κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί η παρουσία ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι μαθητές αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ σε περίπτωση που κάποιοι δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα, προβλέπεται αναπλήρωσή τους.

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