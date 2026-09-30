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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τρίτη ημέρα καταλήψεων στα σχολεία

κατάληψη
clock 10:06 | 30/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Υπό κατάληψη τελούν 8 συνολικά σχολεία σήμερα στην ΠΕ Ηρακλείου, κατά την τρίτη συνεχή ημέρα κινητοποιήσεων από τους μαθητές.

Συγκεκριμένα υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:

2ο Γυμνάσιο,

7ο Γυμνάσιο,

Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου,

Γυμνάσιο Ασημίου,

Γυμνάσιο Πόμπιας,

ΓΕΛ Πόμπιας,

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Μουσικό Σχολείο.

Οι λόγοι της κατάληψης σχετίζονται με τις αποφάσεις για τις σχολικές εκδρομές ενώ στο Αρκαλοχώρι για τα κτιριακά ζητήματα πέντε χρόνια μετά στον σεισμό.

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