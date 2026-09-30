Κρήτη: Τρίτη ημέρα καταλήψεων στα σχολεία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπό κατάληψη τελούν 8 συνολικά σχολεία σήμερα στην ΠΕ Ηρακλείου, κατά την τρίτη συνεχή ημέρα κινητοποιήσεων από τους μαθητές.

Συγκεκριμένα υπό κατάληψη τελούν τα εξής σχολεία:

2ο Γυμνάσιο,

7ο Γυμνάσιο,

Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου,

Γυμνάσιο Ασημίου,

Γυμνάσιο Πόμπιας,

ΓΕΛ Πόμπιας,

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Μουσικό Σχολείο.

Οι λόγοι της κατάληψης σχετίζονται με τις αποφάσεις για τις σχολικές εκδρομές ενώ στο Αρκαλοχώρι για τα κτιριακά ζητήματα πέντε χρόνια μετά στον σεισμό.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο - Αναζητείται ο οδηγός, συνελήφθησαν οι φίλοι του

Ηράκλειο: Οι αλυσίδες στο σχολείο και η αντίδραση της Διεύθυνσης