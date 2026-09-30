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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χειροπέδες στην παρέα που έμπαινε σε εκκλησίες...

εκκλησία - κλοπή
clock 09:53 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις συλλήψεις για κλοπές και απόπειρες κλοπών από Ιερούς Ναούς έγιναν από την Αστυνομία στο Ηράκλειο.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 22 ετών, καθώς και μία 27χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε δύο απόπειρες κλοπής και μία τετελεσμένη κλοπή που έγιναν απο τις 9 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. 

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων στην Αγία Πελαγία, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να εισέλθουν στον ναό.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των τριών.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η εμπλοκή τους σε συνολικά τρία περιστατικά. Σε μία από τις περιπτώσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 300 ευρώ, ενώ προκάλεσαν και ζημιές στους ναούς κατά την προσπάθειά τους να εισέλθουν.

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