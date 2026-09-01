Πετρεζίκης: Η αλήθεια για το κλείσιμο των καταστημάτων του

Ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Studio στις 3» και παραχώρησε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις και αποκάλυψε για ποιον λόγο αποφάσισε να κλείσει τα μαγαζιά του.

«Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα κερδοφόρος. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά.

Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί.

Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…

Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;», πρόσθεσε.

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