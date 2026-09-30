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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη στην Αγία τριάδα μέσα στη νύχτα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
clock 07:16 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και να κατασβέσουν τη φωτιά.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στην αποθήκη, ενώ ευτυχώς οι φλόγες δεν πρόλαβαν να επεκταθούν σε παρακείμενους χώρους ή κτίρια.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, λόγω και της ώρας που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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