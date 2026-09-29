Άτοκος: Καταγγελίες για τουριστική εκμετάλλευση των αγριόχοιρων -«Τραυματίστηκαν από σκάφη»

Στο επίκεντρο καταγγελίας για τουριστική εκμετάλλευση των αγριόχοιρων στον Άτοκο βρίσκεται η μικρή νησίδα του Ιονίου, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) να ζητά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, ο Άτοκος έχει ενταχθεί σε οργανωμένες τουριστικές διαδρομές, καθώς η παρουσία των ημιάγριων χοίρων αποτελεί πλέον μέρος της εμπειρίας που προσφέρεται στους επισκέπτες. Η ΠΦΠΟ υποστηρίζει ότι σε διεθνείς πλατφόρμες προωθούνται εκδρομές και κρουαζιέρες στη νησίδα, στις οποίες οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να πλησιάσουν τα ζώα, να κολυμπήσουν μαζί τους και να έρθουν σε άμεση επαφή.

Η μαζική τουριστική προσέλευση, σύμφωνα με την καταγγελία, σε συνδυασμό με τη σίτιση των ζώων και τη συστηματική ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί να επηρεάζει τη φυσική συμπεριφορά των χοίρων και να δημιουργεί ζητήματα σχετικά με την ευζωία τους. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της νησίδας, αλλά και για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τους ίδιους τους επισκέπτες.

Η ΠΦΠΟ ζητά να εξεταστεί αν οι συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται νόμιμα και αν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την προστασία των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Καταγγελία για τραυματισμούς ζώων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, καταγγελία που καταγράφηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την οποία χοίροι φέρεται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και να παρέμειναν τραυματισμένοι στην παραλία χωρίς άμεση κτηνιατρική φροντίδα.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού με επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα αιτήματα προς τις αρχές

Η ΠΦΠΟ καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπουργείο Τουρισμού, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το Λιμενικό Τμήμα Νυδριού και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία:

να πραγματοποιήσουν άμεσο έλεγχο και αυτοψία στη νησίδα Άτοκος,

να διερευνήσουν την καταγγελία για τραυματισμό των ζώων,

να ελέγξουν τη νομιμότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων και της εμπορικής εκμετάλλευσης των ζώων,

να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί η σκόπιμη προσέγγιση, παρενόχληση και σίτισή τους για λόγους αναψυχής,

να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών,

να εξεταστεί από τις αρμόδιες επιστημονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της στείρωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

“Η άγρια και ημιάγρια πανίδα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε τουριστικό θέαμα και αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς να διασφαλίζονται η ευζωία των ζώων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια“, αναφέρει η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία καλεί τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα, ώστε να προστατευθούν τα ζώα και το φυσικό οικοσύστημα της νησίδας.

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