Τουρκία: Φυλάκιση 19 μηνών στον κωμικό Ντενίζ Γκεκτάς για «εξύβριση» του Ερντογάν

Ο 32χρονος κωμικός stand up, Ντενίζ Γκιοκτάς, καταδικάσθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία σε φυλάκιση 19 μηνών για «εξύβριση του προέδρου» και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του.

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς , γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάσθηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών».

Σε μία αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, υποστηρικτές και αστυνομικούς, ο Ντενίζ Γκιοκτάς επιβλήθηκε με την άνεσή του και την απόλυτη απουσία μετάνοιας. Στο κατηγορητήριο περιλαμβανόταν η χρήση εκ μέρους του, του όρου «δικτάτορας». «Αλλά, δεν υπάρχει κανένα εγκληματικό στοιχείο στην πλάκα αυτή για τους δικτάτορες. Δικτάτορας δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός», είπε.







Είναι πρόεδρος και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος, που κυβερνά των χώρα εδώ και 25 χρόνια. Μία εκπομπή πολιτικής κωμωδίας στην οποία το όνομα Ρετζέ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναφέρεται ποτέ δεν θα είχε ειλικρίνεια ούτε καμία σχέση με την πραγματικότητα», είπε.







Ο Γκιοκτάς «δεν είναι μόνος!»



Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, κυρίως για «εξύβριση του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις που έχουν κάνει στα κοινωνικά δίκτυα εδώ και πολλά χρόνια.

Η εκστρατεία ενορχηστρώνεται από την τουρκική κυβέρνηση και έχει ως στόχο πολιτικούς, καλλιτέχνες, μουσικούς, δημοσιογράφους ακτιβιστές.







«Το κατηγορητήριο στηρίζεται στην ιδέα της προστασίας των ηθικών θεμελίων και των αξιών μας. Αλλά το χιούμορ επίσης αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της κουλτούρας αυτής της περιοχής», δήλωσε ο κωμικός ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει χώρος για λογοκρισία, απαγορεύσεις ή κράτηση για τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στην σκηνή».

Χαμογελαστός, μαχητικός, ρήτορας, προκάλεσε εκρήξεις γέλιου στην αίθουσα υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και παρέμεινε ακλόνητος στις θέσεις του.

«Οι νόμοι που προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν αλλάξει (…) Αλλά σήμερα, ένας κωμικός βρίσκεται σε ένα κελί. Αυτό που έχει αλλάξει είναι μία εξουσία όλο και πιο εύθραυστη, που δεν αντέχει το αστείο».

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς, γεννημένος στην Αγκυρα, ξεκίνησε την καριέρα του στο κλαμπ TuzBiber της Κωνσταντινούπολης το 2019. Έκτοτε έχει εμφανισθεί στις αίθουσες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κωμικοί που εμφανίζονται στο TuzBiber, αλλά και Ολλανδοί και Αμερικανοί δημοσιογράφοι ήταν παρόντες σήμερα στην δικαστική αίθουσα.

«Μου αφαίρεσαν τρεις μήνες από την ζωή μου. Σταμάτησα να καπνίζω, άρα θα προσθέσω σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες στο τέλος της ζωής μου», είπε ο Ντενίζ Γκιοκτάς καταχειροκροτούμενος.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο Φατίχ Γιλμάζ, ένας κωμικός stand up 22 ετών που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο από την Αλάνια, δήλωσε: «Δεν φοβάμαι να κάνω stand-up μετά την σύλληψή του (…) που με έκανε υπερήφανο. Η σθεναρότητά του και ο τρόπος του να συνεχίζει να κάνει αστεία από το κελί του μου δίνουν δύναμη».

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