Η Σύνοδος Κορυφής των BRICS στην Ινδία εντείνει την κόντρα με τους G7. Του Νότη Μαριά*

Ολοκληρώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η 18η Σύνοδος Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί της Ινδίας το διάστημα 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 εκδίδοντας Διακήρυξη υπό τον τίτλο «Οικοδομώντας την ανθεκτικότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιωσιμότητα» (https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/41776) στην οποία αντικατοπτρίζεται η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στους BRICS και στους G7 για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Το μπλοκ των BRICS αρχικά δημιουργήθηκε το 2009 στο Yekaterinburg της Ρωσίας από τη Βραζιλία (Β), τη Ρωσία (R), την Ινδία (I), την Κίνα (C) στις οποίες το 2010 προστέθηκε και η Νότια Αφρική (https://abcnews.go.com 24/8/2024). Όμως το ακρωνύμιο BRIC είχε ήδη καθιερωθεί από το 2001 από τον οικονομολόγο Jim O’ Neill.

Στην 15η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού στο Γιοχάνεσμπουργκ στα τέλη Αυγούστου του 2023 που αναλύσαμε ήδη (www.notismarias.gr 26/8/2023) οι BRICS αφού «έριξαν πόρτα» στην Τουρκία αποφάσισαν από 1/1/2024 να εντάξουν 6 άλλες χώρες, δηλαδή την Αργεντινή, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αιθιοπία και το Ιράν. Τελικά μετά την εκλογή του στον προεδρικό θώκο ο νεοφιλελεύθερος Μιλέι επέσυρε την ένταξη της Αργεντινής από τους BRICS στα τέλη Δεκεμβρίου 2023 (www.bbc.com 29/12/2023).

Να σημειωθεί ότι Αίγυπτος και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν ήδη μέτοχοι της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας, άλλως BRICS Bank, που είχε ήδη ιδρύσει το μπλοκ (www.dw.com 23/8/2023), ενώ η Αιθιοπία που είχε μάλιστα υποβάλλει τυπικά αίτηση ένταξης στους BRICS (https://sowetanlive.co.za 30/6/20230), λίγο πριν γίνει δεκτή η αίτηση ένταξής της στους BRICS είχε πετύχει την αναστολή πληρωμής σημαντικού ποσού εξωτερικού της χρέους για το 2023/2024 προς την Κίνα (https://www.reuters.com 24/8/2023).

To ζήτημα της παραπέρα διεύρυνσης των BRICS αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης της 16ης Συνόδου Κορυφής που έγινε στο Καζάν της Ρωσίας το διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2024.

Παρεμβαίνοντας στο ζήτημα αυτό ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «υπό το πρίσμα της ανόδου του Παγκόσμιου Νότου, θα πρέπει να ανταποκριθούμε ευνοϊκά στις εκκλήσεις από διάφορες χώρες για ένταξη στους BRICS. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαδικασία επέκτασης των μελών των BRICS και τη δημιουργία ενός μηχανισμού κράτους-εταίρου και να ενισχύσουμε την εκπροσώπηση και τη φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια διακυβέρνηση» (https://english.news.cn 23/102024).

Στο πλαίσιο αυτό στο σημείο 5 της Διακήρυξης του Καζάν οι ηγέτες του Οργανισμού αφού χαιρέτισαν το σημαντικό ενδιαφέρον των χωρών του Παγκόσμιου Νότου για τους BRICS τόνισαν ότι εγκρίνουν τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού, μιας νέας «Κατηγορίας», αυτής των «κρατών-εταίρων» καθώς πιστεύουν ακράδαντα ότι η

επέκταση της εταιρικής σχέσης των BRICS με τις αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και της αληθινής διεθνούς συνεργασίας προς όφελος όλων (https://static.kremlin.ru/media 23/10/2024).

Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν επιχειρήθηκε να συγκροτηθεί η νέα πλατφόρμα συνεργασίας των BRICS plus.

Στην πορεία η Ινδονησία προστέθηκε από 1/1/2025 ως το ενδέκατο μέλος των BRICS.

Ταυτόχρονα οριστικοποιήθηκε και ο κατάλογος των «κρατών-εταίρων» στον οποίο περιλαμβάνονται 10 χώρες, το Βιετνάμ, η Βολιβία, το Καζακστάν, η Κούβα, η Λευκορωσία, η Μαλαισία, η Νιγηρία, η Ταϊλάνδη, η Ουγκάντα και το Ουζμπεκιστάν.

Πλέον οι ένδεκα χώρες των BRICS ξεπέρασαν τους G7 στο μερίδιο του παγκόσμιου προϊόντος καθώς αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 40% έως 41% της παγκόσμιας οικονομίας έναντι ποσοστού περίπου 28% έως 29% των χωρών του G7 (www.binance.com. 11/4/2026).

Και το κερασάκι στην τούρτα το γεγονός ότι το εντός BRICS εμπόριο στα τέλη 2025 είχε υπερβεί το 1 τρισ. δολάρια.

*Ο Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

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