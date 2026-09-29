Γαβαλάς για Μαζωνάκη:«Με επισκέφθηκε στις φυλακές – Όταν πέθανε έκλαιγα για 5 μέρες»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Πρώτος Καφές Με τη Ζήνα" και θυμήθηκε τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε για τις ιδιαίτερες στιγμές που έζησαν όταν ο τραγουδιστής τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

«Εγώ με τον Γιώργο έχω περάσει υπέροχες ώρες, 4-6 το πρωί, όταν ο Γιώργος ήταν με τον εαυτό του και με τα άτομα που πραγματικά ήθελε να καταλάβουν ποιος είναι. Εκεί έλεγε τα τραγούδια όλων των περασμένων μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά και εκείνων που ήταν εκείνη τη στιγμή με τα σουξέ τους… Μάλλον τα τραγούδια τους δεν ήταν σουξέ, αλλά εκείνος τα τραγουδούσε γιατί θεωρούσε ότι ήταν κρίμα που δεν έγιναν σουξέ», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν ήταν να έρθει στη φυλακή και μου είπε η διευθύντρια ότι ήθελε να με επισκεφτεί, είπα “ουάου”. Από τη μία δεν ήθελα να εξιτάρω τους άλλους κρατούμενους… Αλλά με γοήτευσε. Ήταν η συνέχεια αυτού του πράγματος που γνώριζα για τον Μαζωνάκη, την ευαισθησία και το βάθος που είχε».

Τι είπε για τον θάνατό του;

«Όταν τελικά έμαθα ότι έγινε αυτό και με τον τρόπο που έγινε, ευτυχώς για εμένα, ήμουν σπίτι, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, παρά μόνο να πονάω για τα πόδια μου και να πονέσω γι’ αυτό τον χαμό και να κλαίω 4-5 μέρες, συνέχεια. Δεν ήξερα πώς να τον εξυμνήσω, να τον χαιρετήσω».

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