Θεσσαλονίκη: Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική για τις παράνομες χημειοθεραπείες – Σοκάρουν οι καταγγελίες των συγγενών

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Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα μάλιστα με αναφορές, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΥΥ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημμελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής διέταξε ο εισαγγελέας.

Τα στόματα ανοίγουν για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και τη διενέργεια χημειοθεραπειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων.

Η υπόθεση οδήγησε στην απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής, ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την εκκένωσή της, καθώς σε αυτήν εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Η διαδικασία του σφραγίσματος πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενώ την ίδια ώρα συγγενείς ασθενών προσέρχονταν στην κλινική, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κυρίως για ηλικιωμένους και βαριά ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα από τη μονάδα.

«12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες»

Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως είναι σοβαρές.

Ένας καταγγέλλων υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για όλο τον χρόνο, για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες, ποσό που, όπως λέει, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι.

«Μου ζητούσε για όλο τον χρόνο – που είναι 3-4 συνεδρίες – 12 χιλιάρικα», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση εάν είναι καρκινοπαθής.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Συγκλονιστικές καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας

Για τραγικές συνθήκες νοσηλείας κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών, μιλώντας στο ertnews.

Γιος πρώην ασθενούς καταγγέλλει ότι το προσωπικό ήταν ελάχιστο και ότι πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει τη μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ», λέει, ενώ καταγγέλλει και λάθη στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής της, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να μην ελέγχεται το σάκχαρό της.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία άλλου συγγενή, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε μεταφέρει τη μητέρα του στην κλινική για φυσικοθεραπεία και 20 ημέρες αργότερα την παρέλαβε σε πολύ βαριά κατάσταση.

«Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο», υποστηρίζει ότι του είπαν. Όπως περιγράφει, η γυναίκα βρισκόταν σε κώμα και το πόρισμα έκανε λόγο για αφυδάτωση.

Και στο διαδίκτυο, πάντως, καταγράφονται καταγγελίες συγγενών για την εμπειρία τους από την κλινική.

«Κλινική εκτελεστήριο», αναφέρει ένας από τους καταγγέλλοντες, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε συγγενή του με κινητικά προβλήματα και τον παρέλαβε με λοίμωξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού, δίνοντας, όπως λέει, μάχη για τη ζωή του.

Άλλη καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο άνθρωπός της ήταν απεριποίητος κατά τις επισκέψεις τους και «λερωμένος με εμετούς», καταλήγοντας: «Μεγάλο λάθος που τους εμπιστευτήκαμε».

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες αποτελούν καταγγελίες των συγγενών και χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

«Έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί, σας έφαγα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί στην κλινική το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, δεν είχε εντοπιστεί τότε το ογκολογικό τμήμα, είχαν διαπιστωθεί όμως προβλήματα σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού και είχε εισηγηθεί η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της κλινικής.

Η εισήγηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν υλοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες που τους είχαν προκαλέσει ανησυχία.

«Άκουγα πολύ που φώναζαν οι γυναικούλες», λέει κάτοικος, η οποία υποστηρίζει ότι το μπαλκόνι του σπιτιού της «βλέπει» προς την κλινική. «Έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί, σας έφαγα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η έρευνα της ΕΑΔ για το ογκολογικό τμήμα

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ανεξάρτητης αρχής, στον χώρο υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξηγεί τη διαφορά μεταξύ μιας δραστηριότητας που δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και μιας δραστηριότητας που παραβιάζει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

«Εάν τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια είναι παράτυπος, εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου είναι και παράνομος».

Έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ για τις συνταγογραφήσεις

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και η συνταγογράφηση των φαρμάκων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θανάσης Ζαμάνης, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνταγογραφήθηκαν σκευάσματα που δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν από τη συγκεκριμένη κλινική και εάν έχει προκληθεί οικονομική ζημία, καθώς και το ύψος της.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί επίσης εάν χρησιμοποιήθηκαν τα ΑΜΚΑ ασθενών για καταχώριση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς τη γνώση τους, αλλά και εάν φάρμακα που συνδέονται με ογκολογικές θεραπείες χορηγήθηκαν σε ασθενείς της κλινικής οι οποίοι δεν έπασχαν από κακοήθεια.

Πρόκειται για ζητήματα που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συνταγών και των ιατρικών φακέλων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι οι καταγγελίες που φτάνουν στο υπουργείο διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές. «Εμείς ό,τι καταγγελία έχουμε την στέλνουμε αμέσως στην ΕΑΔ. Μία από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ενισχύονται μέσω του MedWatch.

Η εισαγγελική έρευνα

Μετά τα ευρήματα της ΕΑΔ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις όσοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους στην κλινική, αλλά και τα πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν το ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Μία ακόμη κλινική στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ζητήματα και σε μονάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το προσωπικό και τον αριθμό των κλινών.

Στην περίπτωση της κλινικής στην Αθήνα, μάλιστα, είχε εμφανιστεί στην ιστοσελίδα της αναφορά σε ογκολογικό τμήμα, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες και υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργούσε.

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