Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης για μοναχό που έχασε τις αισθήσεις του

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας μοναχός, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ διέσχιζε μόνος του το φαράγγι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση «Πόρτες», περίπου 1,7 χιλιόμετρα από το Ξυλόσκαλο. Εργαζόμενοι του φαραγγιού έσπευσαν στο σημείο, ενώ για την παροχή πρώτων βοηθειών κινητοποιήθηκε και στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρουμέλη.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο από τους εργαζόμενους μέχρι την έξοδο του φαραγγιού και στη συνέχεια στην Αγία Ρουμέλη, όπου τον παρέλαβε σκάφος του Λιμενικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μοναχός εξακολουθούσε να μην έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σφακίων, συνοδεία του γιατρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανέμενε στο Κέντρο Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σε κατάρρευση η Υγεία στην Κρήτη: «Στενάζουν» τα νοσοκομεία από την υποστελέχωση