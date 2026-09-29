Οι αποφάσεις της 28ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σειρά θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση έργων υποδομής, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 28ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου.

Μεταξύ των αποφάσεων, εγκρίθηκαν αποφάσεις που αφορούν την ανανέωση της παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών προς τον Δήμο Χερσονήσου, καθώς και η έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας Λιμένα Χερσονήσου». Και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε δράσεις που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία και την Τουριστική Ανθεκτικότητα, προχώρησε στη λήψη αποφάσεων για έργα αποκατάστασης υποδομών και συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων, ενώ εξέτασε και σειρά οικονομικών και διοικητικών θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου.

Διατύπωσε παράλληλα τη σύμφωνη γνώμη της επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα διευθέτησης τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Πρινοπόταμος» και διαβίβασε τη σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: