Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών με το ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου και επίκεντρο το μεταφορικό έργο

Συνάντηση με τη διοίκηση και στελέχη του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου πραγματοποίησε στο Ρέθυμνο ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης, Μιχάλης Σαρρής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, τη συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών της Κρήτης, την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Παράλληλα, εξετάστηκαν θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών.

Ο κ. Σαρρής αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του ΚΤΕΛ στην καθημερινή μετακίνηση κα-τοίκων και επισκεπτών, στη σύνδεση των πόλεων και των περιοχών του νησιού, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

«Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν βασικό στοιχείο της καθημερινότητας των πολιτών και της συνολικής λειτουργίας της Κρήτης. Η εύρυθμη λειτουργία τους, η συνδεσιμότητα, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η ασφάλεια των μετακινήσεων αποτελούν σταθερές προτεραιότητες”, τόνισε.

Ο αντιπεριφερειάρχης εξήγησε πως με σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες, διατηρούμε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς των μεταφορών, καταγράφουμε τα ζητήματα και προωθούμε πρακτικές λύσεις μέσω του θεσμικού συντονισμού. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών, με επίκεντρο τον πολίτη και σταθερό προσανατολισμό στο τρίπτυχο: Ασφάλεια – Συνδεσιμότητα – Ανάπτυξη».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου, Γιώργης Χατζη-δάκης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης, Ηλίας Μοσχάκης, και η Υπεύθυνη Επικοινω-νίας και Δημοσίων Σχέσεων, Στέλλα Μαθιουδάκη.

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