ΚΚΕ: Να εξασφαλιστεί τώρα η ασφαλής μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο Ηράκλειο

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ.

Το κόμμα κατέθεσε ως επίσημη αναφορά την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.Αν.) Ν. Ηρακλείου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Η κινητοποίηση των φορέων πήρε δραματικές διαστάσεις μετά από ένα σοβαρό περιστατικό κατά τη μεταφορά 14χρονου μαθητή με αναπηρία. Το παιδί, το οποίο μετακρινόταν χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου συνοδού, κατάπιε ξένο αντικείμενο μέσα στο όχημα και χρειάστηκε να υποβληθεί εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τους φόβους των γονέων ότι η ζωή των παιδιών τους τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο.





Στο «κόκκινο» η Ειδική Αγωγή - Μεταφορά χωρίς συνοδούς



Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Σ.Ε.Α.Αν. και τοπικών οργανώσεων, το σύστημα ειδικής αγωγής στο Ηράκλειο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι πολλά οχήματα και ταξί μεταφέρουν μαθητές με βαριές αναπηρίες έχοντας ως μοναδικό υπεύθυνο τον οδηγό, χωρίς την ύπαρξη δεύτερου ατόμου για την επίβλεψή τους.

Οι φορείς ασκούν δριμεία κριτική στο ισχύον καθεστώς, τονίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση της μεταφοράς μέσω αναδόχων και εργολάβων μετατρέπει ένα θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα σε πεδίο οικονομικού κέρδους, με άμεσο κόστος την ασφάλεια των μαθητών. Παράλληλα, υπογραμμίζονται οι γενικότερες ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και προσωπικό στα ειδικά σχολεία της περιοχής (όπως το ΕΕΕΕΚ και το ΕΝΕΕΓΥΛ Ηρακλείου).





Τα άμεσα αιτήματα προς το Υπουργείο



Μέσω της αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή, ζητείται από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα για να σταματήσει η υποβάθμιση της ειδικής αγωγής στην Κρήτη.

Τα κύρια αιτήματα περιλαμβάνουν:



• Διορισμό εξειδικευμένων συνοδών σε όλα ανεξαιρέτως τα δρομολόγια και τα οχήματα που μεταφέρουν μαθητές ΑμεΑ.



• Άμεση κρατική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων του Ηρακλείου σε προσωπικό και υποδομές.



• Δημιουργία Δημόσιου Φορέα Μετακίνησης ανά Περιφέρεια, ο οποίος θα διαθέτει ιδιόκτητο, σύγχρονο στόλο κατάλληλων οχημάτων και μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγούς και συνοδούς), ώστε η μεταφορά των μαθητών να γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κράτους, δωρεάν και με απόλυτη ασφάλεια.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς των αναπήρων ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν καμία έκπτωση στην ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών, απαιτώντας να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα πριν σημειωθεί κάποιο ακόμα πιο σοβαρό ατύχημα.

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