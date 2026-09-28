Ένωση Γονέων Ηρακλείου: Η σκληρή πραγματικότητα των ΑμΕΑ σπάει την εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης

Σοκ και βαθύ προβληματισμό έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το πρωτοφανές περιστατικό με έναν 14χρονο μαθητή με νοητική στέρηση στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κατάπιε την κάλτσα του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το ΕΕΕΕΚ.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων, εκφράζοντας την οργή και τη συμπαράσταση εκατοντάδων οικογενειών, παρενέβη άμεσα με μια σκληρή ανακοίνωση. Αφού εξέφρασαν τις θερμότερες ευχές τους στον μαθητή για ταχεία ανάρτηση, οι οργανωμένοι γονείς εξαπέλυσαν δριμύ «κατηγορώ» κατά της κρατικής ολιγωρίας. «Η ζωή απέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αυτά τα παιδιά τους συνοδούς τους», τονίζει η Ένωση, καταγγέλλοντας παράλληλα το γεγονός ότι οι γονείς έπρεπε να βγουν στα τηλεοπτικά κανάλια για να βρεθεί ένα κρεβάτι χειρουργείου, αναδεικνύοντας την άνευ προηγουμένου υποβάθμιση των νοσοκομείων του Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση:

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων, όπως και πάρα πολλοί γονείς, έχουμε συγκλονιστεί παρακολουθώντας την εξέλιξη της υπόθεσης του μαθητή του ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, ο οποίος κατάπιε την κάλτσα του και χρειάστηκε να εγχειριστεί κατεπειγόντως στις 21/9/2026. Θέλουμε καταρχήν να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας στην οικογένεια του και στον ίδιο για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στο σχολείο.

Τι να πρωτοπεί κανείς γιαυτήν την υπόθεση, που δυστυχώς αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα την οποία ζουν οι οικογένειες και τα ΑμΕΑ σπάζοντας με εκκωφαντικό τρόπο τη βιτρίνα των διαφημίσεων της κυβέρνησης και της εικονικής πραγματικότητας που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.

Για το ίδιο το περιστατικό; Ότι δηλαδή ένα παιδί με νοητική στέρηση, το οποίο δικαιούται συνοδό, τελικά δεν έχει; Η ζωή απέδειξε πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχουν τα παιδιά αυτά τους συνοδούς. Τι να πούμε για το ότι οι γονείς έπρεπε να βγουν στα κανάλια για να βρεθεί κρεββάτι να χειρουργηθεί το παιδί σε ένα τόσο επείγον περιστατικό; Η τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία του Ηρακλείου πραγματικά δεν έχει προηγούμενο, όπως επανειλημμένα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Λίγες μόνο ημέρες πριν (16/9/2026) άλλο ένα περιστατικό είχε σημειωθεί στην Κουντούρα Χανίων όταν δύο παιδιά ηλικίας 4-5 ετών φέρεται να παρέμειναν μέσα σε σχολικό λεωφορείο, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό, από το πρωί ως το μεσημέρι. Είναι προφανές ότι η μεταφορά κι εδώ έχει σοβαρά κενά τα οποία παραλίγο να κοστίζουν πολύ ακριβά.

Στις 25/9/2026 συγκλήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης σύσκεψη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Συριγωνάκη προκειμένου να συζητηθεί το πολύ σοβαρό θέμα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, το οποίο αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας. Στην συνάντηση την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. Ηρακλείου και την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κρήτης εκπροσώπησε ο Γ. Χατζηγεωργίου. Δυστυχώς σε αυτή τη συνάντηση δεν συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Αν και το θέμα της σύσκεψης έπρεπε να είναι κυρίως τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία συνοδών για τους ΑμΕΑ μαθητές, τα κενά και οι ελλείψεις γενικά όπως έδειξε το περιστατικό στα Χανιά, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αίτημα της Περιφέρειας και των εργολάβων που έχουν αναλάβει τη μεταφορά, για αναπροσαρμογή προς τα πάνω των κονδυλίων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων!

Ο εκπρόσωπος των γονέων έθεσε το ζήτημα ότι το πιο σοβαρό θέμα είναι η απουσία συνοδών ή η ελλιπής παρουσία τους, σε μαθητές που τους έχουν ανάγκη, όπως αναδείχτηκε με τραγικό τρόπο από τα περιστατικά σε Ηράκλειο και Χανιά. Η απάντηση που πήρε σχετικά με αυτό είναι ότι ο εργολάβος – το ΚΤΕΛ- δεν βρίσκει να προσλάβει συνοδούς, αν και η παρουσία τους είναι υποχρεωτική από τη σύμβαση που υπογράφεται ανάμεσα στον ιδιώτη και την Περιφέρεια! Ο εκπρόσωπος των γονέων τόνισε ότι είναι ευθύνη της Περιφέρειας να ελέγχει αν και πως τηρείται η σύμβαση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά ζητήματα ασφάλειας των μαθητών και ότι αν δεν πρόκυπταν αυτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά, κανείς δεν θα ενδιαφερόταν για το γεγονός ότι ΔΕΝ υπάρχουν συνοδοί για τους μαθητές ΑμΕΑ ή και γενικότερα.

Στη συζήτηση επαναλήφθηκε το γαϊτανάκι των ευθυνών που παρακολουθήσαμε και στα ΜΜΕ ανάμεσα σε Περιφέρεια και ΚΤΕΛ, που τελικά οδηγεί άλλη μια φορά στην ατομική ευθύνη με σκοπό να ρίξει το φταίξιμο στους γονείς που στέλνουν το παιδί ΑμΕΑ στο σχολείο χωρίς συνοδό! Ενώ το κράτος (Υπουργείο Παιδείας) βγαίνει εντελώς έξω από κάδρο των ευθυνών, «αλώβητο», χωρίς καμία υποχρέωση.

Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε και η υποχρέωση της Περιφέρειας να μεταφέρει τους μαθητές που φοιτούν φέτος για πρώτη φορά στα Ωνάσεια, ως υποχρέωση που προκύπτει από τη συμφωνία κράτους και Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία αυτών των ιδιωτικών σχολείων. Κουβέντα όμως δεν λέχθηκε για τους μαθητές που έχουν πεταχτεί έξω από το σχολείο της γειτονιάς και ψάχνουν να βρουν σχολείο για να τους δεχτεί με μεγάλα ζητήματα ακόμη και για τη μετακίνηση τους, όπως έχουμε καταγγείλει.

Ξέρουμε όμως, γιατί το ζούμε καθημερινά, ότι τα παιδιά μας και ειδικά τα παιδιά ΑμΕΑ που έχουν μεγαλύτερες και ιδιαίτερες ανάγκες, αντιμετωπίζονται ως ΚΟΣΤΟΣ. Ωστόσο, εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο για την μεταφορά των μαθητών από την Περιφέρεια Κρήτης που συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες (άνω των 34 εκ ευρώ για 3 χρόνια) των οποίων τελικά ούτε οι στοιχειώδεις όροι δεν τηρούνται. Όταν όμως συμβεί ένα περιστατικό, τότε όλοι κλαίνε. Τέτοια υποκρισία.

Το λέμε καθαρά και σε όλους τους τόνους μέχρι να το ακούσουν όλοι: Κράτος, Περιφέρεια, Υπεύθυνοι για την Παιδεία και την Εκπαίδευση στο Ηράκλειο: θα μας βρείτε μπροστά σας μέχρι να εξασφαλιστεί για ΟΛΑ τα παιδιά:

Δωρεάν και ασφαλής μετακίνηση για όλους τους μαθητές (χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς ή αποκλεισμούς ανάλογα με τον τύπο του σχολείου). Απαιτούμε αυτό να το πραγματοποιεί ένας Ενιαίος Δημόσιος Φορέας για τις μεταφορές με κατάργηση του σημερινού καθεστώτος των εργολάβων, των άγονων διαγωνισμών και των παρατάσεων συμβάσεων, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Απαιτούμε ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και στελέχωση των δρομολογίων με πιστοποιημένους συνοδούς και σύγχρονα, ελεγμένα οχήματα, με αφορμή όλα τα σοβαρά περιστατικά ελλιπούς ασφάλειας που αναδεικνύονται περιοδικά σε όλη τη χώρα και ειδικά στην Κρήτη.

Ζητήσαμε από τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας να γίνει μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τα σχολεία στην Κρήτη που είναι πολλά, μεγάλα και επείγοντα.

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