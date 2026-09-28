"SOS Τροχαία Εγκλήματα" για το ατύχημα στις Σίσες: Μια ακόμα αιματηρή προειδοποίηση στον ΒΟΑΚ

Τύχη μέσα στην ατυχία χαρακτηρίζεται το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, στο ύψος των Σισών επί του ΒΟΑΚ, επαναφέροντας με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Κρήτης.

Η ανατροπή μιας νταλίκας που μετέφερε ζώα προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα και τον θάνατο δεκάδων χοίρων, ωστόσο η απουσία άλλων διερχόμενων οχημάτων εκείνη τη στιγμή απέτρεψε μια βέβαιη ανθρώπινη τραγωδία.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα», ο οποίος κάνει λόγο για μια ακόμα «αιματηρή προειδοποίηση» προς τους αρμόδιους.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει:

Στις 26 Σεπτέμβρη στην παραπάνω περιοχή, φορτηγό που μετέφερε ζώα ανατράπηκε επάνω στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών απ αυτά.

Image

Το γεγονός πως τα θύματα ήταν γουρούνια (με το βίαιο θάνατο τους έτσι κι αλλιώς προδιαγεγραμμένο) και πως ο θάνατος και ανθρώπων αποφεύχθηκε συγκυριακά μια και έτυχε να μην περνάει τη στιγμή της ανατροπής άλλο όχημα από το σημείο ΔΕΝ μπορεί να προκαλεί τον παραμικρό εφησυχασμό.

Για μας αποτελεί μια ακόμα προειδοποίηση προς τους αρμόδιους και του «Πόντιους Πιλάτους», προς κάθε διερχόμενο από το τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να σταματήσουν οι θυσίες στην άσφαλτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμόπληκτοι Μινώα Πεδιάδας: Κραυγή απόγνωσης πέντε χρόνια μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι...

Κρήτη: Μαζεύουν χοχλιούς αυτή την εποχή, αλλά ο νόμος λέει «όχι» - Πρόστιμα έως και 5000 ευρώ