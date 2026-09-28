ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 20:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

"SOS Τροχαία Εγκλήματα" για το ατύχημα στις Σίσες: Μια ακόμα αιματηρή προειδοποίηση στον ΒΟΑΚ

ανατροπη βοακ
clock 19:55 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τύχη μέσα στην ατυχία χαρακτηρίζεται το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, στο ύψος των Σισών επί του ΒΟΑΚ, επαναφέροντας με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Κρήτης.

Η ανατροπή μιας νταλίκας που μετέφερε ζώα προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα και τον θάνατο δεκάδων χοίρων, ωστόσο η απουσία άλλων διερχόμενων οχημάτων εκείνη τη στιγμή απέτρεψε μια βέβαιη ανθρώπινη τραγωδία.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα», ο οποίος κάνει λόγο για μια ακόμα «αιματηρή προειδοποίηση» προς τους αρμόδιους.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει:

Στις 26 Σεπτέμβρη στην παραπάνω περιοχή, φορτηγό που μετέφερε ζώα ανατράπηκε επάνω στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών απ αυτά.  

ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΒΟΑΚ

Το γεγονός πως τα θύματα ήταν γουρούνια (με το βίαιο θάνατο τους έτσι κι αλλιώς προδιαγεγραμμένο) και πως  ο θάνατος και ανθρώπων αποφεύχθηκε συγκυριακά μια και έτυχε να μην περνάει τη στιγμή της ανατροπής άλλο όχημα από το σημείο ΔΕΝ μπορεί να προκαλεί τον παραμικρό εφησυχασμό.

Για μας αποτελεί μια ακόμα προειδοποίηση προς τους αρμόδιους και του «Πόντιους Πιλάτους», προς κάθε διερχόμενο από το τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να σταματήσουν οι  θυσίες στην άσφαλτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμόπληκτοι Μινώα Πεδιάδας: Κραυγή απόγνωσης πέντε χρόνια μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι...

Κρήτη: Μαζεύουν χοχλιούς αυτή την εποχή, αλλά ο νόμος λέει «όχι» - Πρόστιμα έως και 5000 ευρώ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαία Εγκλήματα Βοακ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis