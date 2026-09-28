Σεισμόπληκτοι Μινώα Πεδιάδας: Κραυγή απόγνωσης πέντε χρόνια μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι...

Πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους εξακολουθούν να ζουν στους οικίσκους, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Μια κραυγή αγωνίας και απόγνωσης έστειλαν σήμερα, μέσα από το Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, σεισμόπληκτοι από το Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά, περιγράφοντας μια κατάσταση που, πέντε χρόνια μετά, παραμένει γεμάτη εκκρεμότητες.

Ανάμεσά τους ο Χαράλαμπος Δοξαστάκης, σεισμόπληκτος και ανάπηρος κατά 80%, ο οποίος εξακολουθεί να μένει στους οικίσκους, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά του. Όπως είπε, έχει υποστεί ζημιές το σπίτι του, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να λάβει βοήθεια, όμως ακόμη παλεύει για να πάρει την άδεια ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση. Ζει μόνος του στον οικίσκο, έχοντας περιορισμένες δυνατότητες και με τις συνθήκες διαβίωσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

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Στους ίδιους οικίσκους παραμένει και ο Γιάννης Καδιανάκης, ο οποίος περιέγραψε την καθημερινότητά του μαζί με τη σύζυγό του σε έναν χώρο μόλις 22 τετραγωνικών μέτρων. «Μένουμε σε ένα σιδερένιο κουτί», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του να επιστρέψει επιτέλους στο σπίτι του. Όπως ανέφερε, το σπίτι του έχει χαρακτηριστεί «κίτρινο», έχουν δοθεί κάποια χρήματα για την αποκατάσταση, όμως δεν επαρκούν και τα έργα που περιμένει δεν έχουν προχωρήσει όπως θα έπρεπε.

Από το Χουμέρι, ο Μανόλης Γιαπιτζάκης μίλησε για την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως είπε, βιώνει το χωριό. Υποστήριξε ότι μετά την αρχική παρουσία των κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή, οι κάτοικοι αισθάνθηκαν ότι στη συνέχεια ξεχάστηκαν, ενώ η οικονομική ζωή έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τους 110 κατοίκους έχουν μείνει περίπου 40, με πολλούς να έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ η πολιτεία, όπως είπε, συνεχίζει να δίνει δικαιολογίες για τις καθυστερήσεις.

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Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου προσπαθούν να κρατηθούν όρθιες. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, Γιώργος Μπορμπαντωνάκης, ανέφερε ότι οι επαγγελματίες δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους, με την καθυστέρηση στην αποκατάσταση της περιοχής να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την οικονομική δραστηριότητα. Όπως είπε, κανείς δεν γνωρίζει πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για τη δημιουργία προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Θραψανό, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής. Όπως ανέφερε, πολλοί κάτοικοι έχουν φύγει, αρκετά σπίτια παραμένουν εγκαταλειμμένα, ενώ το κράτος βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες της περιοχής. Μάλιστα, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

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