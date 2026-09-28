Φραγκίσκος Παρασύρης: «Απαράδεκτη η καθυστέρηση καταβολής του μισθού των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Κρήτη»

Την έντονη αντίδρασή του για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Κρήτη εκφράζει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με αφορμή την έγγραφη παρέμβαση του ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης, αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει, καθώς εργαζόμενοι που έχουν αναλάβει κανονικά υπηρεσία και παρέχουν καθημερινά το έργο τους, ενημερώθηκαν ότι η μισθοδοσία τους μετατίθεται για τις 12 Οκτωβρίου, με πρόσχημα την απουσία του αρμόδιου υπευθύνου πληρωμών.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης επισημαίνει ότι η έγκαιρη καταβολή του μισθού αποτελεί αυτονόητο εργασιακό και συνταγματικό δικαίωμα και δεν μπορεί να εξαρτάται από οργανωτικές δυσλειτουργίες ή την απουσία υπαλλήλων της Διοίκησης.

Η κατάσταση αυτή προσλαμβάνει διαστάσεις ασφυξίας για τους νεοδιόριστους εργαζομένους, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στα υπέρογκα έξοδα εγκατάστασης και στα δυσβάστακτα, αυξημένα ενοίκια. Επιπλέον, για όσους προέρχονται εκτός Κρήτης, η οικονομική πίεση πολλαπλασιάζεται από τα εξοντωτικά μεταφορικά κόστη (ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια) και τις υψηλές τιμές στα καύσιμα, κάνοντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της μισθοδοσίας τους ακόμα πιο εξοργιστική.

Ο Βουλευτής καλεί την Υπουργό να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες για την επίσπευση της πληρωμής των εργαζομένων, ζητώντας παράλληλα διασφαλίσεις για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον που θίγουν την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή τους.

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