Thessaly Evros Pass 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις

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Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026, τη δράση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2023 και του Έβρου που δοκιμάστηκε από τις μεγάλες πυρκαγιές του ίδιου καλοκαιριού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και προβλέπει τη διάθεση συνολικά 8.900 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές στις επιλέξιμες περιοχές.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2,05 εκατ. ευρώ.

Ποιοι παίρνουν 200 και ποιοι 250 ευρώ

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Έβρο, και σε δύο χρονικές περιόδους: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος και Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 7.500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass, από 3.750 σε κάθε φάση, και 1.400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass, από 700 ανά φάση.

Στο Thessaly Pass περιλαμβάνονται οι Δήμοι Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Μετεώρων και Πύλης, με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλείων.

Στο Evros Pass εντάσσονται ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι και τα ωφελούμενα μέλη τους δεν πρέπει να έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους επιλέξιμους προορισμούς. Παράλληλα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, ανεξάρτητα από το αν τελικά έκαναν χρήση της παροχής.

Εξαιρούνται επίσης όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη τουριστική παροχή από άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πώς γίνεται η αίτηση

Για την ηλεκτρονική αίτηση απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email. Τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει Thessaly ή Evros, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει και, αφού υποβάλει τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις, ολοκληρώνει την αίτηση.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για όσους επιλεγούν, η έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη της αντίστοιχης φάσης. Για την αποθήκευση και χρήση της απαιτείται smartphone που υποστηρίζει NFC για ανέπαφες συναλλαγές.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα είναι δυνατή ούτε η ανάκληση της αίτησης ούτε η δημιουργία νέας. Το Thessaly Evros Pass 2026 υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

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