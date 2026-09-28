Κρήτη: Καταλήψεις σε σχολεία - Διαμαρτύρονται οι μαθητές

Σε καταλήψεις βρίσκονται από το πρωί σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, με τους μαθητές να προχωρούν σε κινητοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Υπό κατάληψη τελούν το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 7ο και το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς και το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Στο Αρκαλοχώρι, την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν το 1ο ΕΠΑΛ, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Στην περίπτωση των τριών σχολείων του Αρκαλοχωρίου, η κινητοποίηση συνδέεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, με τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και τα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τη σχολική κοινότητα.

Καταλήψεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο, υπό κατάληψη βρίσκονται το 3ο Γυμνάσιο και το 2ο ΕΠΑΛ, ενώ στον Άγιο Νικόλαο οι μαθητές των Γενικών Λυκείων προχώρησαν επίσης σε κινητοποιήσεις.

Στα Χανιά, σήμερα υπό κατάληψη τελούν το ΓΕΛ Ακρωτηρίου, το ΠΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, το 7ο Γυμνάσιο Χανίων, το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών και το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μεταξύ των θεμάτων που φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των μαθητικών αντιδράσεων είναι και οι αλλαγές που αφορούν τις σχολικές εκδρομές, μαζί με ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων.

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