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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ηράκλειο: Υπαίθριο πάρκινγκ ... και η Δαιδάλου (εικόνα)

δαιδάλου στάθμευση
clock 09:56 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η παράνομη στάθμευση είναι μία καθημερινότητα στο Ηράκλειο, με πεζόδρομους της πόλης να μετατρέπονται σε υπαίθρια πάρκινγκ.

Η πλατεία Κορνάρου είναι από τα πιο... αγαπημένα σημεία, καθώς και άλλοι πεζόδρομοι πέριξ του κέντρου.

Η αλήθεια είναι ότι στη Δαιδάλου, στον πιο κεντρικό και γνωστό πεζόδρομο της πόλης, δεν βλέπουμε συχνά παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σήμερα όμως, μέσω της φωτογραφίας που έστειλε στο ekriti αναγνώστης, το είδαμε και αυτό...

δαιδάλου στάθμευση

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Δαιδάλου Παράνομη Στάθμευση
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