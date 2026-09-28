Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ενδεχόμενη πρόκριση στα τελικά του Nations League

Από το Βελιγράδι στο Άουγκσμπουργκ και από τη μάχη για την τρίτη θέση στην πίστη για την κορυφή. Μέσα σε λίγες ημέρες η Εθνική Ελλάδας άλλαξε τα δεδομένα στον όμιλό της στο Nations League και πλέον κοιτάζει πολύ ψηλότερα.

Η νίκη απέναντι στη Σερβία ήταν αυτή που είχε το «πρέπει». Η Ελλάδα πήρε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν στο Βελιγράδι, έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στη League A και έβαλε τις βάσεις για μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του EURO 2028.

Τρεις ημέρες αργότερα, στο Άουγκσμπουργκ, το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Η Εθνική δεν είχε την ίδια πίεση. Δεν έπαιζε για να αποφύγει μια δύσκολη κατάσταση, αλλά για να κυνηγήσει την υπέρβαση.

Και την πέτυχε.

Με το γκολ του Κουρμπέλη, η Ελλάδα πανηγύρισε μια ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία και παρέμεινε μόνη στην κορυφή του ομίλου. Μια επιτυχία που αλλάζει πλέον και τη συζήτηση γύρω από τους στόχους της ομάδας.

Από την τρίτη θέση, στην κορυφή

Οι διεθνείς και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κρατούν χαμηλούς τόνους. Η δουλειά, όμως, είναι πλέον μπροστά τους και τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Η Ελλάδα έχει ήδη πάρει δύο εκτός έδρας νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και μπροστά της έχει τέσσερα κρίσιμα παιχνίδια: δύο εντός έδρας με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10), ένα εκτός έδρας με την Ολλανδία και ένα ακόμη εντός έδρας με τη Σερβία.

Η βαθμολογία δίνει στην Εθνική κάθε λόγο να κοιτάζει ψηλά. Με έξι βαθμούς βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία με τέσσερις, η Γερμανία με έναν και η Σερβία χωρίς βαθμό.

Έτσι, οι αρχικοί υπολογισμοί για την τρίτη θέση έχουν πλέον μετατραπεί σε βλέψεις για τη δυάδα και, γιατί όχι, ακόμη και για την κορυφή του ομίλου.

Τι σημαίνει η πρώτη δυάδα

Η κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες θέσεις θα έχει σημαντικές συνέπειες για την Εθνική.

Πρώτα απ' όλα, θα εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A του Nations League και τη συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία της επόμενης διοργάνωσης.

Παράλληλα, θα της δώσει θέση στο Pot A της κλήρωσης των προκριματικών του EURO 2028, δηλαδή στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την πορεία της στο Nations League μέσω των προημιτελικών, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four και, στη συνέχεια, ακόμη και το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο δρόμος μέχρι το Final Four

Η φάση των προημιτελικών θα διεξαχθεί με διπλές αναμετρήσεις. Τα πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για το διάστημα 25-27 Μαρτίου 2027, ενώ οι ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου.

Ο αντίπαλος της Ελλάδας θα προκύψει από κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Εφόσον η Εθνική ξεπεράσει το εμπόδιο των προημιτελικών, θα βρεθεί στο Final Four, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027.

Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 Ιουνίου, ενώ στις 13 Ιουνίου θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Η έδρα του Final Four θα γίνει γνωστή όταν διαμορφωθεί η τελική τετράδα και θα είναι μία από τις χώρες των ομάδων που θα συμμετέχουν.

Η μεγάλη πρόκληση αρχίζει τώρα

Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι και στη συνέχεια έκανε αυτό που λίγοι περίμεναν στο Άουγκσμπουργκ: κέρδισε τη Γερμανία μέσα στην έδρα της.

Τώρα, όμως, αρχίζουν τα ακόμη πιο δύσκολα.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι η πορεία της δεν είναι συγκυριακή. Τα επόμενα παιχνίδια θα κρίνουν αν η ιστορική νίκη στη Γερμανία θα αποτελέσει απλώς μια σπουδαία στιγμή ή το σημείο εκκίνησης για μια ακόμη μεγαλύτερη πορεία.

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