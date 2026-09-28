Μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία: Κάηκε καφετέρια και επεκτάθηκε σε πολυκατοικία - Ένοικοι παγιδεύτηκαν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους από πάνω της.







Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν να εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρησμό.







Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτήριο.

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Σημειώνεται ότι στην καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό τον Φεβρουάριο του 2023.







Τότε είχε πέσει νεκρός ένας άνδρας 37 ετών, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό με άλλους Αλβανούς.

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