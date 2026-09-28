Τι θα φάμε σήμερα; Αρωματικούς κολοκυθοκεφτέδες

Υλικά



3 μεγάλα κολοκυθάκια



2½ κ. γλ. αλάτι, μοιρασμένο



½ φλ. τσαγιού νερό, σε θερμοκρασία δωματίου



2 κ. σ. αλεύρι λιναρόσπορου



½ φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο κρεμμύδι



½ φλ. τσαγιού τριμμένη πατάτα



½ φλ. τσαγιού ψίχουλα ψωμιού



2 κ. σ. ψιλοκομμένη φρέσκια μέντα



2 κ. σ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο



2 κ. σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό



2 κ. σ. ξύσμα λεμονιού



½ κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



¼ κ. γλ. τριμμένο μοσχοκάρυδο



½ φλ. τσαγιού τεμαχισμένο καρότο



½ φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις



1 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ



½ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο







Εκτέλεση



Ψιλοκόψτε τα κολοκυθάκια και μεταφέρετέ τα σε ένα σουρωτήρι. Πασπαλίστε τα με περίπου 2 κ. γλ. από το αλάτι και αφήστε τα να στραγγίσουν πάνω από τον νεροχύτη για 20 λεπτά.



Στο μεταξύ, βάλτε σε ένα μπολ το νερό και το αλεύρι λιναρόσπορου και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήστε το μείγμα στην άκρη για περίπου 10 λεπτά, ώστε να δέσει.



Στύψτε καλά τα υγρά από το κρεμμύδι και την τριμμένη πατάτα και αφήστε τα στην άκρη.





Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε τα ψίχουλα ψωμιού με τη μέντα, τον άνηθο, τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο. Προσθέστε το μείγμα του λιναρόσπορου και ανακατέψτε καλά.



Ξεπλύνετε τα κολοκυθάκια για να απομακρύνετε το αλάτι και αφήστε τα να στραγγίσουν καλά. Προσθέστε τα στο μείγμα μαζί με το κρεμμύδι, την πατάτα και το καρότο και ανακατέψτε μέχρι να ενωθούν τα υλικά.



Ρίξτε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακατέψτε ξανά, αυτή τη φορά με τα χέρια, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα. Αφήστε το να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά στον πάγκο. Εναλλακτικά, μπορείτε να το σκεπάσετε και να το διατηρήσετε στο ψυγείο για έως και 3 ημέρες.





Ζεστάνετε 3 κ. σ. ελαιόλαδο σε ένα ρηχό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, προσέχοντας να μην κάψετε το λάδι.



Χωρίστε το μείγμα σε μερίδες περίπου ⅓ φλιτζανιού και πλάστε τις σε κεφτέδες. Τηγανίστε τους σε παρτίδες, τοποθετώντας τους στο καυτό λάδι και πιέζοντάς τους ελαφρά. Αφήστε τους να ψηθούν για 2-3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν, και στη συνέχεια γυρίστε τους από την άλλη πλευρά. Συνεχίστε το τηγάνισμα για ακόμη 2-3 λεπτά, μέχρι οι κολοκυθοκεφτέδες να αποκτήσουν τραγανή, χρυσοκάστανη κρούστα.





Μεταφέρετε τους έτοιμους κολοκυθοκεφτέδες σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας, ώστε να απορροφηθεί το περιττό λάδι. Επαναλάβετε τη διαδικασία με το υπόλοιπο μείγμα, προσθέτοντας 2 κ. σ. ελαιόλαδο στο τηγάνι ανάμεσα στις παρτίδες.

Πηγή: newsbeast.gr

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