ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 18:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: "Καταδικάζουμε την επίθεση στα γραφεία του κόμματος στην Κυψέλη"

νεα δημοκρατία
clock 20:14 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

"Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ μετά την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι έσπασαν τζάμια και πέταξαν μπογιές στην είσοδο των γραφείων.

"Στεκόμαστε δίπλα στα μέλη και τα στελέχη μας που καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, κρατούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας.

Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται", προσθέτει το κυβερνών κόμμα.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης για Τουρκία: Διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας

Νίκος Ανδρουλάκης: Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νδ Επίθεση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis