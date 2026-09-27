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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινωσαν την κατάσχεση αμερικανικού υποβρυχίου οχήματος

βνρτςσρ
clock 18:16 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως κατέσχεσε ένα αμερικανικό Remus 600 αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα Στενά του Ορμούζ και, όπως αναφέρεται, διενεργούσε κατασκοπεία, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.



Οι Φρουροί είπαν ότι το όχημα καταλήφθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου και ότι εξετάζεται από Ιρανούς ειδικούς για την ανάκτηση των δεδομένων του.

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