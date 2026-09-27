Σχοινάς: Σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατ. ευρώ και δάνεια 365 εκατ. τα νέα εργαλεία για τους αγρότες

Νέα εργαλεία στήριξης του πρωτογενούς τομέα παρουσίασε από την Πιερία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η ελληνική γεωργία χρειάζεται περισσότερη παραγωγή, επενδύσεις και μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό.







«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παράγει λιγότερο», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν πιο σύγχρονο και παραγωγικό πρωτογενή τομέα. Κατά την περιοδεία του, συναντήθηκε με αγρότες, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην επόμενη ημέρα της αγροτικής παραγωγής και στις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεων.



Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους αγρότες

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, αλλά και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου θα υπάρξουν δάνεια 365 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας.







Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στα έργα άρδευσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με το νερό να αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την αγροτική παραγωγή τα επόμενα χρόνια.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σχοινάς στην αλλαγή του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων, με τη μετάβαση του νέου ΟΣΔΕ στο myAGRO της ΑΑΔΕ, που θα συνοδεύεται από διασταυρώσεις στοιχείων και αυξημένους ελέγχους.







Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται «σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».Σύνδεση της παραγωγής με την τυποποίησηΝωρίτερα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Zeus, όπου ενημερώθηκε για τη δυναμική της παραγωγής ακτινιδίου στην περιοχή.



Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τυποποίηση, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, με στόχο τα ελληνικά προϊόντα να αποκτούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Σύμφωνα με τον υπουργό, το ζητούμενο δεν αφορά μόνο την παραγωγή, αλλά τη δημιουργία μοντέλου όπου μεγαλύτερο μέρος της αξίας του προϊόντος θα επιστρέφει στον ίδιο τον παραγωγό και στον τόπο όπου παράγεται.

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