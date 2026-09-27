Τσουκαλάς: Με μπαλώματα ο Πρωθυπουργός κρύβει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους

Ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει εργολαβικά την παραπλάνηση των πολιτών για για το ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αφού στη ΔΕΘ προσέβαλε όσους δανειολήπτες αντιμετώπισαν πρόβλημα την δεκαετία 2009-2019 λόγω της κρίσης που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τους μπαταχτσήδες, τώρα προσπαθεί να τους εξαπατήσει», τόνισε.

Χειροτερεύει η θέση των οφειλετών

Πρόσθεσε πώς η αλλαγή του εξωδικαστικού μηχανισμού στην οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός προβλέπει τη δυνατότητα εκποίησης της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη. Επεσήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεχνά να αναφέρει πως με δική του επιλογή τα funds δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού ούτε να απαντήσουν στο αίτημα του οφειλέτη παρά μόνο αν ανήκει στη μικρή κατηγορία των ευάλωτων, δεν αναφέρει πως η ρύθμιση που παράγει ο αλγόριθμος, δεν είναι υποχρεωτική ούτε εφαρμόζει την 1023/2019 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επέτρεπε ρητά στις χώρες-μέλη να έχουν στα προπτωχευτικά τους συστήματα διατάξεις προστασίας πρώτης κατοικίας την οποία το 2020 έχει καταργήσει όπως και σημαντικότερη αλλαγή του νέου νόμου που αφορά τις συνέπειες που έχει η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

«Οι αλλαγές που ο Πρωθυπουργός περιγράφει ως πανάκεια, όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα αλλά κρύβουν και κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν τον οφειλέτη σε πολύ χειρότερη θέση», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Υπάρχουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όπως τις έχει εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για μια δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, για κανόνες στην αγορά δανείων για να μπει φραγμός στην απώλεια και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας. Το ιδιωτικό χρέος δεν αφορά μόνο όσους έχουν οφειλές , αφορά το σύνολο της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να φέρει τη λύση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης για Τουρκία: Διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας

Νίκος Ανδρουλάκης: Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία